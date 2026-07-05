Con l’FP-5 Flamingo, Kiev dispone già nel proprio arsenale di un suo missile da crociera – e ora Mosca riferisce di aver intercettato un razzo balistico ucraino ad alta quota sopra la capitale. I blogger militari ritengono che dietro a questo episodio ci sia l’FP-9, attualmente in fase di sviluppo.

Era un FP-9? Mosca ha abbattuto per la prima volta un missile balistico ucraino?

Hai fretta? blue News riassume per te Il 30 giugno sarebbe stato lanciato un missile balistico ucraino ad alta quota sopra Mosca.

I blogger militari ipotizzano che si tratti dell'FP-9, che però dovrebbe essere testato solo quest'estate.

Si prevede che l'FP-9 sia in grado di trasportare 800 chilogrammi di esplosivo a una velocità di poco inferiore agli 8000 km/h per una distanza di 850 chilometri.

Il 2 luglio il Ministero della Difesa russo ha reso noto che le forze armate hanno intercettato per la prima volta un «missile operativo-tattico a lungo raggio» del nemico, come riporta «Bloomberg».

Mosca non ha però rivelato dove il missile sia stato abbattuto né di quale tipo si trattasse. Anche l’agenzia di stampa Interfax, in un articolo del 1° luglio, parla solo di un «missile operativo-tattico a lungo raggio» senza fornire ulteriori dettagli.

Il blogger russo Militär-Informant collega questo fatto a un evento del 30 giugno, quando un sistema di difesa aerea S-300 avrebbe colpito un bersaglio ad alta quota sopra Mosca, scrive il russo su Telegram: «Non si può escludere che si sia trattato dell’abbattimento di un missile balistico ucraino.»

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Il canale Telegram del funzionario della sicurezza bielorusso aggiunge che deve trattarsi di un prodotto locale del nemico: «Nessuno ha fornito missili di questo tipo a Kiev e difficilmente lo farebbe. Si presume che si sia trattato di un test del missile ucraino FP-9.»

Il cofondatore spiega e smentisce

Kiev non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Lo ha fatto invece Denys Shtilerman: Il cofondatore e capo progettista di Fire Point sviluppa droni e missili per le forze armate di Kiev e il 9 marzo, in un'intervista con Armee-TV, ha parlato di quell'inquietante FP-9.

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In quell’occasione, Shtilerman ha affermato che il suo team sta completando il sistema di propulsione del missile, che dovrebbe essere testato quest’estate.

Secondo lui, l’FP-9 ha una gittata di 850 chilometri e una velocità di 2200 metri al secondo, pari a poco meno di 8000 km/h.

194 drones hit Moscow today - the largest attack of the war on the Russian capital. Oil refinery struck for the second time this week. In Paris, Ukraine's FP-9 missile - 855 km range - was on display at Eurosatory. Not yet deployed.



[image or embed] — Meanwhile in Ukraine (@meanwhileua.bsky.social) 18. Juni 2026 um 22:23

Inoltre, l’FP-9 dovrebbe essere in grado di trasportare 800 chilogrammi di esplosivo verso l’obiettivo, che potrebbe essere colpito con una precisione di 20 metri.

L'intercettazione è resa difficile non solo dall'elevata velocità del missile, ma anche dalla sua quota: secondo quanto riferito, vola fino a 70 chilometri di altezza.

Modello FP-9. Punto di incendio

Nel frattempo, Shtilerman ha smentito che l'abbattimento sopra Mosca avesse a che fare con l'FP-9: è possibile che in Ucraina siano in fase di sviluppo altri missili balistici?

Fire Points: salita ripida

Già a febbraio Fire Point ha testato un missile balistico, battezzato FP-7. Esso dovrebbe essere in grado di trasportare una testata da 150 chilogrammi fino a 200 chilometri di distanza, a una velocità di 5400 km/h.

Modello FP-7. Punto di incendio

Un modello dell’FP-9 è stato presentato per la prima volta al pubblico ad aprile in occasione di una fiera delle armi a Rzeszow, in Polonia.

È lungo 9,5 metri e ha un diametro di 1,1 metri. Non appena i test saranno completati, l’FP-9 volerà su Mosca, promette Shtilerman.

Fire Point si è affermata in breve tempo sul mercato dei droni e dei missili: i droni kamikaze FP-1 e FP-2 si sono imposti in prima linea.

L’FP-5 Flamingo, dopo alcune difficoltà iniziali, è stato recentemente impiegato con successo in diverse occasioni.

Se Fire Pont dovesse garantire che Kiev disponga presto nel proprio arsenale di missili balistici estremamente veloci e ad alta quota, difficili da intercettare, ciò comporterebbe potenzialmente grossi problemi in futuro per Mosca e per la sua difesa aerea ormai indebolita.