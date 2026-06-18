Bombardamenti che sono tornati a colpire e a scatenare un incendio per la seconda volta in tre giorni nella principale raffineria di Mosca, a sud-est del centro città.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha avvisato che «tutto questo certo non favorisce» un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e Zelensky, più volte chiesto da quest'ultimo per mettere fine al conflitto.

E il ministro degli esteri Serghei Lavrov ha promesso che, in risposta ai raid ucraini, le forze russe continueranno gli «attacchi di vasta portata su base regolare contro obiettivi che hanno un impatto diretto sulla capacità di combattimento delle forze armate dell'Ucraina».

Chiusi per diverse ore i 4 aeroporti internazionali di Mosca

Secondo il ministero della difesa, sono stati 555 i droni lanciati su tutta la Russia, il che fa dell'ultimo attacco il secondo per dimensioni dall'inizio del conflitto.

Tutti e quattro gli aeroporti internazionali di Mosca sono stati chiusi al traffico per ore.

E tutto questo mentre nella città di Kazan, 700 chilometri ad est, Putin partecipava a un vertice con gli 11 paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), interessati a mantenere i rapporti commerciali con la Russia, vista come un sicuro fornitore di energia.

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Una ventina di feriti in totale

Dopo gli attacchi ucraini, grandi colonne di fumo nero si sono levate dalla raffineria della Gazprom situata a Kapotnya, alla periferia di Mosca.

The Armed Forces of Ukraine Attacked Moscow and the Moscow Region: An Oil Refinery, a Shopping Center, and Residential Buildings Were Damaged



Tonight, the Armed Forces of Ukraine launched a massive attack on Moscow and the Moscow region. The number of drones shot down as they… pic.twitter.com/dX4J0i10B2 — 🇷🇺 ULIANA STRIZH - WARGONZO🇷🇺 (@UlyanaStrizh) June 18, 2026

Dopo diverse ore, il sindaco Serghei Sobyanin ha detto che le fiamme erano state in gran parte domate. Il governatore della regione della capitale, Andrey Vorobyov, ha fornito un bilancio di 17 feriti, tra i quali due bambini di 3 e 10 anni.

Fonti russe hanno riferito anche di danni a due centri commerciali e a una torre residenziale nella periferia sud-est, non lontano dalla raffineria.

Oltre che l'uccisione di un uomo in un raid ucraino nella regione di Rostov e il ferimento di due bambine di 10 e 11 anni quando l'auto su cui viaggiavano con la loro madre è stata colpita nella regione di Bryansk.

⚡️ A multi-apartment building in Zhukovsky was damaged as a result of today's UAV attack.



Tg/moscowach/40830 pic.twitter.com/VlT7wH8hmT — John Spectator (@johnspectator) June 18, 2026

Per i russi Trump è stato «riempito di idee dannose», dagli europei

Secondo Zelensky gli attacchi ucraini, che ormai prendono regolarmente di mira raffinerie e altre infrastrutture petrolifere anche a centinaia di chilometri dal confine, hanno lo scopo di fare capire al «popolo russo» che «un solo uomo, Putin, sta conducendo questa guerra mentre la gente comune ne paga il prezzo intero».

«Negli ultimi giorni tutti i nostri partner hanno constatato la precisione e l'efficacia dei nostri attacchi», ha aggiunto il presidente ucraino, che al vertice del G7 Évian (F) ha incassato il comune impegno degli europei e degli USA a continuare «l'incrollabile sostegno» militare e politico all'Ucraina.

Secondo Mosca, però, questo è stato il risultato del fatto che il presidente americano Donald Trump è stato «riempito di idee inutili, se non dannose», da parte degli europei.

Questi ultimi «insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare, e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso», ha affermato Ushakov.

Cosa dice la NATO?

Il segretario generale della NATO Mark Rutte, invece, si dichiara convinto che «l'Ucraina sta cambiando gli equilibri sul campo di battaglia e infliggendo enormi perdite alla Russia».

Ma potrà continuare a farlo, ha aggiunto al termine della riunione dei ministri della difesa dell'Alleanza atlantica a Bruxelles, «solo se intensificheremo il nostro sostegno, non solo per le esigenze immediate, come la difesa aerea, ma anche valutando come possiamo collaborare a lungo termine per garantire che l'Ucraina possa rimanere sovrana, libera e sicura».

Intanto anche l'Ucraina continua ad essere presa di mira dai raid russi. Sempre nella notte il paese è stato attaccato da sette missili e 239 droni, secondo l'Aeronautica di Kiev.

Due persone sono state uccise e 17 ferite nel Dnipropetrovsk e un uomo è morto nella regione di Sumy, secondo le autorità locali.