DEVELOPING: A dramatic search-and-rescue operation is underway after a pontoon boat caught on fire near Alcatraz Island.— Fox News (@FoxNews) July 15, 2026
Officials say 19 people were on board when the fire broke out. One person was killed, two remain missing and three were taken to the hospital. The remaining… pic.twitter.com/CAywfBE8G1
Una persona è morta e altre due risultano disperse in seguito al naufragio di un'imbarcazione che trasportava 19 passeggeri nella baia di San Francisco.
I soccorsi hanno «ricevuto una segnalazione riguardante un’imbarcazione in fiamme, a 600 iarde (circa 550 metri, ndr) al largo di Alcatraz» verso le 15:35, ora locale, ha spiegato Dean Crispen, capo dei vigili del fuoco di San Francisco, in un breve video pubblicato su Instagram dal sindaco della città.
Al loro arrivo, i soccorritori hanno constatato «che una barca si era capovolta», ha aggiunto. Un passeggero è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione cardiaca da parte dei soccorritori.
«Due persone risultano ancora disperse e un cane è stato ritrovato morto», ha precisato. Secondo le autorità, l’imbarcazione trasportava in totale 19 persone e le autorità hanno confermato il salvataggio di 16 passeggeri.
Le emittenti televisive locali hanno avuto il tempo di riprendere le ultime fasi del naufragio della piccola imbarcazione a motore nel quale la si vede affondare. Le autorità non hanno precisato se l'imbarcazione fosse diretta ad Alcatraz, provenisse da lì o navigasse nella baia per altri motivi.
L'isola, che ospita un'antica prigione famosa in tutto il mondo, è una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco. L'acqua nella baia della città californiana è spesso fredda, anche d'estate.