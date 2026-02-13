Una persona è morta e altre due risultano disperse in seguito al naufragio di un'imbarcazione che trasportava 19 passeggeri nella baia di San Francisco.

I soccorsi hanno «ricevuto una segnalazione riguardante un’imbarcazione in fiamme, a 600 iarde (circa 550 metri, ndr) al largo di Alcatraz» verso le 15:35, ora locale, ha spiegato Dean Crispen, capo dei vigili del fuoco di San Francisco, in un breve video pubblicato su Instagram dal sindaco della città.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno constatato «che una barca si era capovolta», ha aggiunto. Un passeggero è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione cardiaca da parte dei soccorritori.

«Due persone risultano ancora disperse e un cane è stato ritrovato morto», ha precisato. Secondo le autorità, l’imbarcazione trasportava in totale 19 persone e le autorità hanno confermato il salvataggio di 16 passeggeri.

Le emittenti televisive locali hanno avuto il tempo di riprendere le ultime fasi del naufragio della piccola imbarcazione a motore nel quale la si vede affondare. Le autorità non hanno precisato se l'imbarcazione fosse diretta ad Alcatraz, provenisse da lì o navigasse nella baia per altri motivi.

L'isola, che ospita un'antica prigione famosa in tutto il mondo, è una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco. L'acqua nella baia della città californiana è spesso fredda, anche d'estate.