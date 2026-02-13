La carenza di elettricità e carburante in Crimea è visibile persino dallo spazio, mentre la linea del fronte non si sposta quasi più. Kiev punta tutto sull’impiego dei droni, che secondo Volodymyr Zelensky potrebbero decidere le sorti di questa guerra.

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Hai fretta? blue News riassume per te Elettricità, acqua, carburante, denaro: in Crimea continua a mancare di tutto.

Il fronte non cambia più: la guerra adesso sembra decidersi nei cieli, come afferma Volodymyr Zelensky.

«Questa è la nuova realtà: nessuna raffineria russa è più al sicuro dai droni ucraini», sostiene con convinzione il presidente ucraino. Riepilogo creato con

La crisi in Crimea continua ed è evidente.

Ad esempio quando di notte si osserva la penisola da grande altezza: un confronto tra le immagini del luglio 2025 e quelle del luglio 2026 mostra quanto sia diventato più buio in quella zona.

Non in senso figurato, ma letteralmente.

Mentre un anno fa la Crimea risplendeva ancora in gran parte, oggi le luci si vedono solo nelle grandi città di Sebastopoli, Simferopol e Feodosia, e sul ponte di Kerch.

👀 Energy shortages are visible in Crimea via nighttime light data collected by NASA, - BarrosObservable night light from July 2025 versus July 2026.



[image or embed] — MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 4. Juli 2026 um 21:50

Le «sanzioni a lungo raggio», come Volodymyr Zelensky definisce gli attacchi aerei contro le infrastrutture e le linee di rifornimento della Russia, stanno sortendo il loro effetto.

Il danno è così ingente anche perché gli ucraini agiscono in modo sistematico.

La 414ª Brigata separata per sistemi senza pilota, nota anche come «Uccelli di Magyar», afferma di aver colpito 44 strutture dell’infrastruttura energetica in Crimea tra il 1° e il 7 luglio: un video mostra attacchi a sottostazioni elettriche e a una stazione di rifornimento di gas.

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Senza elettricità non funzionano nemmeno le pompe: per questo motivo, anche in Crimea l’acqua scarseggia. Nove città sono colpite, secondo quanto riporta il portale «RBC-Ukraine».

L’energia viene ora fornita principalmente dai generatori. Per impedire che questi possano essere riforniti di carburante, i droni di Kiev attaccano le navi cisterna, e colpiscono anche un radar e un sistema di difesa aerea S-400 in Crimea.

❗️🇺🇦Unmanned Systems Forces struck two Project 15781 tankers in the Sea of Azov, the Kerch oil depot in Crimea, two S-400 air defense systems (one in Crimea, one in Bryansk Oblast), and a Nebo-U radar in Crimea.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



[image or embed] — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@militarynewsua.bsky.social) 6. Juli 2026 um 14:45

A quanto pare il Mar Nero non è più un luogo sicuro per le navi russe.

In 72 ore gli «Uccelli di Magyar» avrebbero colpito 19 petroliere della flotta fantasma, oltre a una nave da carico e un traghetto nei pressi di Kerch:

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Così il carburante continua a scarseggiare in Crimea e i russi che ancora resistono lì sono esasperati: «Ci avete promesso sicurezza e una vita normale, ma invece ci ritroviamo con stazioni di servizio vuote, paura, controlli, lunghe code e totale incertezza», afferma questa donna rivolgendosi a Mosca.

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E continua: «In televisione ripetono continuamente che tutto è sotto controllo. Ma se la Crimea vive in una situazione di sopravvivenza, allora nulla è più sotto controllo. Gli abitanti della Crimea non vogliono resoconti: vogliono risposte. Perché siamo stati abbandonati?».

«Migliaia di persone rischiano la disoccupazione»

A descrivere la situazione è un blogger russo, che afferma di aver visitato la penisola: nelle regioni al confine con i territori occupati, come Rostov e Krasnodar, sarebbe difficile procurarsi carburante, anche perché le persone provenienti dai territori occupati allungano ulteriormente le code alle stazioni di servizio.

An Italian biker traveling through Russia is shocked to find there is no gasoline in Stavropol and the Rostov region. He only managed to refuel once he reached Voronezh. Don't forget to check the news a bit before traveling somewhere.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 6. Juli 2026 um 17:53

«A causa dell’interruzione di corrente e della stagione turistica compromessa, innumerevoli piccole e medie imprese non possono lavorare», scrive il russo.

«La conseguenza: i dipendenti potrebbero essere messi in congedo non retribuito. Di fatto, l’attività economica nella penisola potrebbe subire un forte rallentamento e migliaia di persone rischiano la disoccupazione».

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Imperterrita Kiev continua i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche russe.

A farne le spese sono le raffinerie di Nižnekamsk, nella Repubblica del Tatarstan, situata a 1000 chilometri dal confine con l’Ucraina, e quella di Saratov, a 450 chilometri di distanza.

Il cielo è il limite, o forse no?

«Non ci sono quasi più cambiamenti sulla linea del fronte: questa guerra sta cambiando», commenta Zelensky.

«La guerra continua, ma il fronte non si muove più. Se il fronte non si muove quasi più e il nemico non può avanzare via mare, rimane solo lo spazio aereo. Oggi la posta in gioco è il dominio dei cieli».

This video released by Robert „Magyar“ Brovdi shows a compilation of hundreds of strikes against Russian logistics operating in the occupied territories of Ukraine. It is latest reminder that Ukrainian drones are dominating the skies.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 8. Juli 2026 um 07:25

Questo trova riscontro in Crimea, afferma il presidente: «Abbiamo paralizzato la logistica e preso il controllo del settore dei carburanti e dell’energia. Abbiamo dimostrato cosa significhi controllare operativamente lo spazio aereo in un determinato luogo e in un determinato momento».

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Al vertice della NATO ad Ankara, il leader ucraino rincara la dose: «Abbiamo completamente smentito l’idea che la Russia disponga di una retrovia strategica».

Eppure quella vasta retrovia è stata a lungo una carta vincente nel gioco politico-militare di Mosca.

«Questa è la nuova realtà»

La produzione di armamenti in questa zona dell’entroterra era un tempo protetta.

Fino al 6 luglio quando dei droni ucraini hanno colpito la raffineria di Omsk, situata a 2'400 chilometri di distanza. «Non è un’eccezione – afferma Zelensky – è la nuova realtà».

Per i soldati russi questa è pericolosa per la vita, anche se il fronte non si muove quasi per niente: «Solo nel mese di giugno sono stati neutralizzati quasi 28'000 soldati russi e per ognuno di loro abbiamo filmati che ne costituiscono la prova. La stragrande maggioranza è stata colpita dai droni», chiarisce Zelensky.

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Grazie a questa superiorità aerea, le forze armate ucraine continuano a infliggere gravi danni al territorio russo: Belgorod e...

... e Krasnodar, non lontano dal confine, per la sospensione temporanea dell'attività del gasdotto Blue Stream, ...

... danneggiano i ponti nell'oblast di Belgorod, vicino al confine, ...

Ukrainian forces have reportedly begun targeting bridges in Russia’s Belgorod region with guided bombs or missiles. Local channel Pepel reported two bridges in Valuysky district were destroyed: one near Kolykhalino and another near Urazovo. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 7. Juli 2026 um 19:15

... attaccano l'industria degli armamenti a Bryansk e uno stabilimento chimico a Selzo.

Ukraine's Gen Staff claims these overnight strikes.BryanskKremny EL microelectronics plant + a chemical plant in Seltso (produces gunpowder/explosives) were targetedCrimea2 railway bridgesOcc DonetskWarehouses of military equipment near Volnovakha & Yasynuvata.



[image or embed] — Tim White (@twmcltd.bsky.social) 7. Juli 2026 um 10:37

La domanda è: per quanto tempo ancora Vladimir Putin potrà sopportare danni del genere?