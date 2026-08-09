Il direttore ad interim Usa del Servizio di Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane (Ice), David Venturella, ha confermato che l'agenzia prevede che la totalità dei suoi agenti disponga di bodycam entro la fine di agosto.

Questo in applicazione della nuova normativa interna dell'organismo federale, riferisce la Cnn.

«Siamo impegnati nella trasparenza e nella responsabilità e siamo in procinto di dotare tutti i funzionari e gli agenti in servizio di telecamere corporee entro la fine di agosto, prima del previsto», ha sottolineato in un comunicato.

Il quadro normativo dell'Ice prevede la possibilità di rendere pubbliche le registrazioni delle telecamere corporee dopo un infortunio grave o il decesso di una persona che si trovi sotto custodia. Tuttavia, l'agenzia si riserva il diritto di non diffondere tale materiale se la sua pubblicazione potrebbe danneggiare indagini in corso o violare la privacy degli agenti coinvolti.

L'implementazione di queste telecamere arriva in un contesto in cui le immagini catturate da cellulari e sistemi di videosorveglianza domestica sono diventate elementi probatori fondamentali in azioni che coinvolgono agenti dell'Ice, parallelamente all'aumento delle operazioni contro l'immigrazione irregolare in tutto il territorio statunitense.