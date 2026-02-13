Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese.

Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (Ecmwf).

L'Europa a giugno è stata colpita da un caldo estremo sia su terra che su mare, soprattutto la parte occidentale.

L'ondata di caldo ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo.

Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità iniziate a svilupparsi durante l'ondata di caldo di maggio e hanno contribuito all'attività degli incendi boschivi, in particolare nella Penisola Iberica e nel sud della Francia, e a un aumento del rischio di siccità in alcune zone dell'Europa orientale.

«Giugno 2026 ha sottolineato quanto profondamente stia cambiando il clima – ha affermato Samantha Burgess, Strategic lead for Climate presso Ecmwf – L'Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo mai registrato e ha continuato a mantenere un calore record nell'oceano globale. Insieme, questi documenti riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore. Il risultato sono ondate di caldo sempre più intense, un oceano costantemente caldo e rischi crescenti per persone, ecosistemi e infrastrutture in tutta Europa e oltre».

A livello globale a giugno la temperatura media dell'aria superficiale di 16,54 gradi, 0,56 sopra la media del mese 1991-2020, dietro a giugno 2024. Giugno 2026 risulta superiore di 1,39 gradi centigradi alla media stimata preindustriale 1850-1900, spiega Copernicus.

Per quanto riguarda la temperatura della superficie del mare (Sst), «la media per gli oceani extrapolari (60°S-60°N) a giugno 2026 è stata la più alta mai registrata per il mese, con 20,86 gradi, ma solo leggermente superiore (di 0,01°C) rispetto a giugno 2024».

Gli Sst sono rimasti a livelli eccezionalmente alti su una vasta porzione del Pacifico tropicale, dove sono presenti condizioni di El Niño e si prevede un rapido rafforzamento nei prossimi mesi.

La temperatura media sulle terre europee a giugno 2026 è stata la seconda più alta mai registrata per il mese, con 19,14 gradi 1,78 sopra la media 1991-2020 del mese, dietro a giugno 2019.

Durante la seconda metà del mese, un'ondata di caldo intensa ha colpito gran parte dell'Europa occidentale e centrale, con numerosi record di giugno e alcuni storici per la temperatura massima giornaliera battuti in diversi paesi.

L'Europa occidentale ha avuto a giugno una temperatura media di 20,74 gradi, 3,05 superiore alla media di giugno 1991-2020, superando il precedente record stabilito a giugno 2025.

Nell'Artico, l'estensione media mensile del ghiaccio marino a giugno è stata circa il 5% sotto la media, collocandosi al sesto posto più basso per il mese.

A livello regionale, la copertura di ghiaccio marino artico era inferiore alla media nella maggior parte dei settori marini, in particolare nel nord del Mare di Barents intorno a Svalbard e Franz Josef Land. In Antartide, l'estensione media mensile del ghiaccio marino a giugno era circa l'8% sotto la media, collocandosi come sesta più bassa.