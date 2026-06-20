Seduto a poppa della sua piroga, Somdet Singthong solca il Mekong con un pizzico di rassegnazione. Tracce di arsenico sono state rilevate nel suo organismo, così come nelle acque brunastre del fiume, a sua volta colpito da un inquinamento che sta avanzando pericolosamente.

Gli abitanti del luogo erano soliti acquistare il pesce direttamente sul posto, presso il suo molo di fortuna, vicino alla città thailandese di Chiang Saen, al confine con la Birmania e il Laos.

Ma da quando l'anno scorso sono stati rilevati arsenico e metalli pesanti in diversi affluenti del Mekong, i clienti si sono fatti così rari che carpe e pesci gatto finiscono a volte per marcire.

«L'impatto è stato enorme», dice all'AFP il pescatore di 69 anni, con la testa coperta da un cappello di paglia logoro. «Non ho mai avuto paura, ma altri abitanti del villaggio sono preoccupati. Non mangiano pesce, alcuni non vogliono nemmeno toccarlo».

Finora concentrato in altri fiumi a monte, l'inquinamento si è esteso negli ultimi mesi fino al mitico Mekong, da cui dipendono quotidianamente milioni di persone nel Sud-Est asiatico.

I risultati delle analisi pubblicati ad aprile dal Dipartimento thailandese per il controllo dell'inquinamento mostrano concentrazioni di arsenico che raggiungono i 296 milligrammi per chilogrammo di sedimento, ovvero quasi dieci volte la soglia di sicurezza.

Ricercatori e ambientalisti lo attribuiscono principalmente agli scarichi tossici riversati nei corsi d'acqua dalle miniere illegali nella vicina Birmania.

La guerra civile che infuria in quel Paese facilita lo sfruttamento delle risorse naturali al di fuori di qualsiasi quadro normativo, in particolare delle terre rare, utilizzate negli smartphone, nelle turbine eoliche, nei veicoli elettrici...

«L'acqua è morta»

Docente presso l'Università di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, Wan Wiriya analizza con il suo team i campioni prelevati dal fiume Kok, un affluente del Mekong. Anche lì i valori sono dieci volte superiori agli standard.

Il ricercatore dagli occhiali rotondi parla di una «bomba a orologeria», con rischi di «tumori» o «disturbi neurologici» a lungo termine.

Guidata da giovani monaci buddisti in abiti color zafferano, la scorsa settimana è stata organizzata una marcia lungo il corso d’acqua contaminato per allertare la popolazione e le autorità pubbliche.

«I fiumi sono le vene delle nostre vite», «Niente miniere vicino ai fiumi», recitano i cartelli e gli striscioni branditi dai partecipanti, tra cui Sansoen Duangdee.

«Non si vedono più bambini giocare nell'acqua. Non si vedono più uccelli, né farfalle...», si rammarica l'artista 69enne.

«L'acqua è morta. E se l'acqua muore, che ne sarà delle persone?»

Una delle organizzatrici della marcia, Pianporn Deetes, direttrice dell'organizzazione Rivers and Rights, chiede un «dialogo diplomatico» tra la Thailandia e gli altri paesi coinvolti, tra cui la Cina, principale importatrice delle terre rare birmane e laotiane.

Ma né Naypyidaw né Pechino sono membri a pieno titolo della Mekong River Commission, che si è impegnata a rafforzare la sorveglianza regionale a seguito delle ultime scoperte.

Le «lacrime» del Mekong

L'attivista denuncia i «mafiosi» che fanno «ciò che vogliono senza alcuna conseguenza» e una mancanza di mobilitazione politica di fronte a un pericolo ancora in gran parte «invisibile».

«Non si muore immediatamente. Ma prima o poi ci saranno bambini con disabilità o malformazioni cerebrali. Dobbiamo davvero aspettare quel giorno per riconoscere il problema?», si chiede.

A Chiang Saen, nel «triangolo d’oro» un tempo tristemente famoso per il traffico di oppio, le preoccupazioni iniziali sembrano essersi progressivamente attenuate nonostante l’aumento dell’inquinamento.

«I clienti stanno ricominciando a tornare», conferma Buakhlee Srisawat dal suo banco in un piccolo mercato lungo la strada. «Il pesce qui è commestibile, non ci sono contaminanti. Molte agenzie sono venute a ispezionarlo».

Le autorità consigliano solo di evitare le interiora e i molluschi, ma molti abitanti non hanno alternative a questa risorsa locale a basso costo.

Così, il pescatore Somdet Singthong non ha cambiato le sue abitudini alimentari e continua a «vivere normalmente» da quando gli è stato trovato dell’arsenico nelle unghie e nelle urine.

«Non si può fare altro comunque. Dobbiamo convivere con questo fiume, qualunque cosa gli accada», testimonia con fatalismo.

«Si dice che il fiume sia la vita stessa. Prendete questo Mekong: se potesse piangere, avrebbe già versato tutte le sue lacrime».