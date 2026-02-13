Una donna svizzera ha filmato la situazione e ha mandato il video all'attivista animalista Enrico Rizzi, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda con il deputato Francesco Emilio Borrelli. Dopo una marea di reazioni sui social, presto arriverà anche una denuncia.

Hai fretta? blue News riassume per te Fatto curioso, quanto insolito, durante la traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia, in Campania.

Nel bagagliaio di una piccola utilitaria c'era infatti... un pony.

Una donna svizzera ha immortalato la situazione e inviato lo scatto all'attivista animalista Enrico Rizzi.

Rizzi ha deciso di rendere pubblica la vicenda con il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Rizzi ha deciso di rendere pubblica la vicenda con il deputato Francesco Emilio Borrelli. Il tutto ha scatenato una marea di reazioni sui social e presto arriverà anche una denuncia. Riepilogo creato con

Un fatto curioso, quanto insolito, è avvenuto durante la traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia, in Campania: nel bagagliaio di una piccola utilitaria c'era infatti... un pony.

Una fotografia, scattata il 5 luglio da una turista svizzera, mostra l'animale all'interno del vano posteriore di una Citroën C1.

Lo scatto, come riporta tra gli altri «Leggo», è stato successivamente inviato all'attivista animalista Enrico Rizzi, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli. Cosa che ha evidentemente scatenato una marea di reazioni sui social, e non solo.

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Secondo quanto denunciato dai due, il pony sarebbe stato trasportato in uno spazio estremamente ridotto e in condizioni incompatibili con il suo benessere, anche alla luce delle elevate temperature registrate in queste settimane.

Nel mirino delle critiche non c'è soltanto il comportamento del proprietario dell'animale, ma anche i controlli effettuati prima della partenza del traghetto.

Borrelli sostiene che nessuno sarebbe intervenuto per impedire l'imbarco del veicolo o per segnalare la situazione alle autorità competenti.

«Episodio gravissimo di maltrattamento»

«Si tratta di un episodio gravissimo di maltrattamento ai danni di un essere vivente, perpetrato nell'indifferenza generale», ha dichiarato il deputato, annunciando il proprio sostegno alla denuncia che Rizzi intende presentare per presunto maltrattamento di animali.

Borrelli ha inoltre chiesto che vengano accertate eventuali responsabilità e che sia identificato il proprietario del pony, valutando anche un possibile provvedimento a tutela dell'animale.

Sulla vicenda sono ora attesi gli accertamenti finalizzati a ricostruire quanto accaduto, identificare il conducente dell'auto e verificare eventuali responsabilità da parte dei soggetti coinvolti.