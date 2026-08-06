Per mesi i medici hanno attribuito i disturbi della 29enne a un disturbo d’ansia. È stato solo un chatbot a fornire l’indizio che le ha probabilmente salvato la vita.

Altrimenti sarebbe morta Nessun medico è riuscito ad aiutarla, ma ChatGPT ha capito la sua grave malattia

Hai fretta? blue News riassume per te La 29enne britannica Poppy Guy ha sofferto per mesi di vomito, difficoltà respiratorie e un cambiamento di colore della pelle che tendeva al nero.

I suoi medici hanno ripetutamente attribuito i sintomi a un disturbo d’ansia.

Dopo aver descritto i propri sintomi a ChatGPT, il chatbot ha indicato il morbo di Addison come possibile causa.

La cosa l’ha portata a sottoporsi a ulteriori accertamenti e, infine, a ottenere la diagnosi corretta in ospedale.

Un medico le ha detto che, senza il ricovero, probabilmente sarebbe morta.

Tuttavia, anche OpenAI sottolinea che ChatGPT non è un medico e non sostituisce né la diagnosi né la cura. Riepilogo creato con

Poppy Guy non vedeva l'ora di trascorrere due settimane di vacanza con la famiglia a Malaga e di ottenere una bella abbronzatura.

Ma durante il soggiorno, alla fine di maggio, la pelle della donna britannica non ha assunto un colore dorato, ma è diventata quasi nera. A ciò si sono aggiunti vomito quotidiano, difficoltà respiratorie e vertigini, come ha raccontato la madre di due figli originaria della Cornovaglia alla rivista «LADbible».

Già prima delle vacanze, la 29enne si era recata più volte dalla sua dottoressa di famiglia. Per mesi le era stato detto che i suoi sintomi erano dovuti a un disturbo d’ansia. Ma i farmaci prescritti non hanno portato alcun miglioramento e i disturbi sono peggiorati.

Non essendo soddisfatta di questa spiegazione, Poppy ha descritto i propri sintomi al chatbot di ChatGPT, che ha indicato come possibile causa il morbo di Addison.

In questa rara malattia, le ghiandole surrenali producono una quantità insufficiente di ormoni essenziali per la vita; se non trattata, può avere esito letale.

La britannica ha approfondito la questione e si è recata nuovamente dalla dottoressa.

Malore mentre cucinava

Solo una settimana dopo è svenuta mentre cucinava a casa. In ospedale il sospetto è stato confermato: si trattava di una crisi di Addison, la fase acuta della malattia che mette a rischio la vita.

Secondo quanto da lei stessa riferito, un medico le ha detto che, se non fosse stata ricoverata quel giorno, probabilmente sarebbe morta.

Per due settimane la donna è stata curata in ospedale con la flebo; oggi assume undici compresse al giorno. Dipende dalla sedia a rotelle e dal deambulatore e riesce a percorrere solo una ventina di metri alla volta.

«Sono andata così tante volte dalla dottoressa e ogni volta mi dicevano che si trattava di un disturbo d’ansia, mentre ora ho una malattia potenzialmente letale», ha affermato. Anche il colore della sua pelle non è ancora tornato alla normalità.

In questo caso, ChatGPT ha fornito l'impulso decisivo. La diagnosi, però, è stata formulata da un medico.

È proprio questo il punto su cui insiste anche il produttore OpenAI: il chatbot può aiutare a classificare i sintomi e a prepararsi per un consulto medico, ma non è un medico e non sostituisce né la diagnosi né il trattamento.