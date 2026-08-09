«Israele respinge il documento in 15 punti» su Gaza annunciato dagli Usa, e non intende ritirare l'Idf dalla Striscia «finché Hamas non sarà effettivamente disarmato».

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al centro, tra il Segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth (alla sua sinistra) e quello di Stato Marco Rubio

Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace.

«Finché sarò primo ministro, non ci sarà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Né 'Fatahstan' né 'Hamastan», ha poi aggiunto.