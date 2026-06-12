Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti (Noaa) ha annunciato che il fenomeno meteorologico El Nino si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Nino è un periodico riscaldamento da 0,5 a 3 gradi delle acque superficiali del Pacifico centro meridionale ed orientale, di fronte alle coste dell'America Latina. Si verifica ogni 2 – 7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi.

La Noaa prevede che El Niño si intensificherà fino a raggiungere un livello moderato o forte in autunno. Tra gli effetti ci sono inverni caldi e secchi nel Nord degli Stati Uniti e tempeste e neve negli stati meridionali.

I meteorologi prevedono una probabilità del 63% che le temperature superficiali del mare superino i 2,0 °C nella regione del Pacifico monitorata da El Niño.

Se questa soglia viene superata, la Noaa considera l'evento un El Niño «molto forte». Il fenomeno tende ad essere più intenso durante i mesi invernali, e i suoi impatti globali sono in genere più significativi nell'inverno dell'emisfero settentrionale.

Quali impatti hanno sull'inverno? «Ogni El Niño è diverso»

Durante un tipico inverno caratterizzato da El Niño, la corrente a getto sull'Oceano Pacifico settentrionale tende a spostarsi verso sud, portando la traiettoria delle tempeste sulla fascia meridionale degli Stati Uniti.

Questo spostamento verso sud della traiettoria delle tempeste porta anche a condizioni più secche sulle Montagne Rocciose settentrionali e nelle valli dell'Ohio e del Tennessee.

Per quanto riguarda le temperature, El Niño spesso si traduce in un inverno più caldo del normale negli Stati Uniti settentrionali.

«Ogni El Nino è diverso. Ognuno è unico e lascia la propria impronta sul nostro clima», ha dichiarato Ken Graham, direttore del National Weather Service (Nws) della Noaa.

Venti più forti, maree più alte

Provoca venti in quota più forti che tendono a sopprimere lo sviluppo di tempeste e uragani nel bacino atlantico, e venti più deboli che tendono a favorire lo sviluppo di cicloni tropicali nei bacini del Pacifico orientale e centrale.

Il rischio di inondazioni dovute all'alta marea potrebbe aumentare in alcune zone degli Stati Uniti, soprattutto sulla costa occidentale.

El Niño provoca anche cambiamenti nella migrazione di pesci e altri organismi oceanici, con le specie di acque calde che si spostano verso nord, mentre le specie di acque fredde si spostano più a nord o in acque più profonde.

Questi cambiamenti comportamentali influiscono sulla crescita, la sopravvivenza e la riproduzione.

I precedenti episodi di El Niño hanno anche favorito la formazione di fioriture algali nocive lungo la costa occidentale degli Stati Uniti.