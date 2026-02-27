Si tratta di un minimo storico, secondo un'analisi dei dati federali condotta da Notus e pubblicata sui media americani.

Negli anni Trenta, invece, era tra i nomi più diffusi d'America, e raggiunse l'apice della popolarità nel 1934, quando oltre 30'400 bambini americani furono chiamati «Donald», rimanendo tra i primi 100 nomi più diffusi fino al 1990.

Il suo declino non si è arrestato neanche durante l'ascesa politica di Trump: quando debuttò il programma «The Apprentice» nel 2004, «Donald» occupava la 263esima posizione, mentre per la sua prima vittoria alle presidenziali del 2016 era in 489esima. E il declino non si è fermato neppure con il suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025.