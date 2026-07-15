Hai fretta? blue News riassume per te Alessandro Magnani, 41 anni, è morto dopo un incidente avvenuto il 13 luglio 2026 nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in Emilia Romagna, investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli.

L’incidente si è verificato mentre l'uomo tornava alla sua auto.

Il 118 ha trasportato d’urgenza Magnani all’ospedale di Parma, ma è deceduto il giorno successivo per le gravi ferite riportate.

Il cantante è rimasto leggermente ferito ed è stato portato in ospedale, visibilmente scosso dall’accaduto.

Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, valutando ipotesi che vanno dal trauma cranico a un possibile malore della vittima. Riepilogo creato con

È deceduto dopo un giorno di agonia Alessandro Magnani, l’uomo rimasto gravemente ferito lunedì 13 luglio 2026 in un incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana.

Come riporta «La Gazzetta dello Sport», il 41enne è stato investito da una bicicletta condotta dal noto cantante e conduttore televisivo Paolo Belli, che si trovava in zona per motivi personali.

L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno tra Correggio e Campagnola, in Emilia Romagna, in circostanze ancora al vaglio delle autorità.

Morto il giorno seguente in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, Magnani stava tornando alla sua auto, quando sarebbe stato travolto dal mezzo del cantante.

Immediatamente intervenuto, il personale del 118 ha inviato un’ambulanza, un’auto medicalizzata e un elicottero, che hanno trasportato il 41enne d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato dichiarato morto nel pomeriggio del 14 luglio.

🔴 È morto a 41 anni un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L'incidente, come riporta Qn-il Resto del Carlino - è avvenuto lunedì intorno a mezzogiorno a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana fra… pic.twitter.com/XrPiF1PXCo — RTL 102.5 (@rtl1025) July 15, 2026

Ipotesi

Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, il decesso potrebbe essere stato causato da un trauma cranico derivato dalla caduta o, alternativamente, da un malore improvviso che avrebbe preceduto l’investimento.

Il 64enne artista e conduttore televisivo, invece, è rimasto lievemente ferito nello scontro e ha subito richiesto assistenza al pronto soccorso di Guastalla.

Lo shock di Paolo Belli

L'ex dei Ladri di Biciclette, grande appassionato di ciclismo, si è mostrato visibilmente scosso dall’accaduto, chiedendo frequentemente notizie sulle condizioni dell’uomo coinvolto.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e non escludono alcuna ipotesi, tra cui un possibile malore di Magnani o un’imprudenza durante la circolazione.

La tragica vicenda ha suscitato grande commozione nella comunità locale, unendo in un abbraccio di solidarietà amici e familiari delle persone coinvolte.