Stati Uniti
L'ultima fidanzata di Epstein potrebbe ereditare 100 milioni
Shuliak è l'ultima persona chiamata da Jeffrey Epstein prima che si togliesse la vita in carcere (foto d'archivio).
Keystone
Una dentista di 37 anni di origini bielorusse, Karyna Shuliak, l'ultima fidanzata di Jeffrey Epstein, potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari, incluso un diamante da 33 carati, del pedofilo morto suicida in carcere.
Epstein e Shuliak, riporta il «New York Times», sono stati insieme otto anni e le carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia hanno messo a nudo sotto gli occhi di tutti la loro relazione.
I due si sono incontrati quando la ragazza aveva 21 anni ed era da pochi mesi arrivata a New York. Epstein la chiamava la sua «preferita», l'ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come «strada più veloce» il matrimonio con una delle sue vittima.
Nel corso degli anni, Epstein e Shuliak hanno viaggiato il mondo insieme, lei è riuscita a inviare soldi alla famiglia in Bielorussia e si è guadagnata la fiducia dell'ex finanziere, che le aveva affidato la gestione delle sue proprietà. Shuliak è l'ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita.