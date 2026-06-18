Stati Uniti Obama inaugura il suo centro presidenziale e ignora Trump, che non è stato invitato

Snobbato l'attuale presidente Donald Trump che ha insultato il centro più volte sulle reti sociali paragonandolo ad una discarica. E che ha incrementato gli attacchi al suo predecessore in queste settimane per l'accordo con l'Iran.

Dopo oltre un decennio, un'aspra battaglia legale con gli storici e lavori proceduti a rilento, ha finalmente aperto l'Obama Presidential Center che, più che un monumento all'eredità del 44esimo inquilino della Casa Bianca è un progetto per il futuro.

Parata di ex presidenti e star della musica

La festa ricca di discorsi, concerti e celebrazioni, un segno che dopo anni Obama e il suo messaggio di speranza sono ancora in grado di unire l'America e i suoi alleati in un momento in cui il paese è spaccato più che mai.

Sul palco, infatti, c'erano George W. Bush e la moglie Laura, Bill Clinton con Hillary e Joe Biden con Jill.

L'ex presidente Joe Biden e la moglie Jill Biden. KEYSTONE

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l'ex premier canadese Justin Trudeau.

Ma anche Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Bono degli U2, John Legend, Eddie Vedder dei Pearl Jam e tanti altri artisti accomunati dalla fede politica e dal sostegno all'ex presidente democratico.

L'ex president Bill Clinton con l'ex presidente George W. Bush e la ex first lady Michelle Obama. KEYSTONE

«Hai reso la nostra famiglia e questo paese fieri»

Presenti naturalmente anche l'ex first lady Michelle Obama e le due figlie, Sasha e Malia, sedute nel palco d'onore con gli ex commander-in-chief, dietro ad un pannello antiproiettili per motivi di sicurezza.

«Hai reso la nostra famiglia e questo paese fieri», ha detto Michelle ricordando tutte le riforme del marito, che si è commosso durante l'intervento.

L'ex first lady Michelle Obama. KEYSTONE

Trump non è stato invitato

Valerie Jarrett, direttrice della Obama Foundation, ha confermato che Trump non ha avuto un invito.

«Se il presidente volesse venire a visitarlo, saremmo lieti di mostrargli il complesso e tutte le cose magnifiche che abbiamo da offrire, sia alle persone che vivono qui sia a quelle che arrivano da ogni parte del mondo», ha aggiunto.

Per gli abitanti di Chicago l'apertura di questo complesso museale da 850 milioni di dollari e oltre 7 ettari è stata un traguardo atteso a lungo. Era il 2015 quando il presidente Obama annunciò che il centro sarebbe sorto a nella sua città d'adozione.

Creati 250 posti di lavoro

«Non è soltanto una testimonianza della presidenza Obama» ha affermato Rahm Emanuel, ex capo dello staff di Obama e sindaco di Chicago nel 2015.

«Per l'intera città si tratta di un investimento da un miliardo di dollari capace di generare ritorni ben superiori a tale cifra, in particolare per il South Side», ha dichiarato Emanuel.

La fondazione dell'ex presidente, che ha finanziato il nuovo centro tramite donazioni private, ha reso noto che il museo impiegherà 250 persone e che si prevede un afflusso di un milione di visitatori l'anno.

Il costo del biglietto è di 30 dollari, 26 dollari per i residenti dell'Illinois.

Obama il preferito ex presidente vivente

E nel giorno dell'inaugurazione della sua biblioteca presidenziale, Obama si è confermato di gran lunga il presidente vivente più popolare d'America.

Secondo un nuovo sondaggio della CNN, infatti, l'ex inquilino della Casa Bianca gode di un giudizio positivo da parte del 57% degli americani, contro il 34% di Trump e il 30% di Biden.

Più in generale, per il 30% degli americani Obama è il presidente più amato della Storia, contro il 19% di Trump, il 9% di Abraham Lincoln e il 6% John F. Kennedy.