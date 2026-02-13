I passeggeri aerei nell'Unione europea (Ue) dovrebbero ottenere maggiori diritti (foto simbolica)
Keystone
Via libera definitivo del Consiglio dell'Unione Europea alle nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei. Le modifiche al regolamento sono state approvate il 7 luglio dal Parlamento europeo con 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti.
La nuova normativa è volta a semplificare e rafforzare i diritti dei passeggeri aerei.
Tra le novità introdotte, risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso.
Le norme aggiornate entreranno in vigore 12 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.