È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia. Lo riferiscono le autorità locali. Sono 87 le vittime registrate nelle città capoluogo.

Le autorità colombiane hanno dichiarato lo stato di disastro nazionale e inviato unità di soccorso nelle aree maggiormente colpite. Squadre di ricerca e salvataggio sono partite da Bogotá, Envigado, Yopal e Medellín.

Cinque, tra le 32 capitali dipartimentali, restano in allerta rossa: Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia. Pereira è la città più colpita con 60 morti, seguita da Cali con 15, Quibdó con otto e Manizales con quattro.

Il bilancio, ancora provvisorio, è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e sette gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa.

A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Gli ospedali di Cali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.

USA, stanziati 15,5 milioni di dollari

In una nota il Dipartimento di Stato degli USA ha annunciato lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia.

A seguito del devastante terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito diverse regioni della Colombia, «l'Amministrazione Trump sta stanziando 15,5 milioni di dollari per alloggi di emergenza, generi alimentari, misure di protezione e valutazioni dei danni sismici».

Pertanto, «siamo uniti nella preghiera al popolo colombiano e pronti a sostenere il presidente Abelardo de la Espriella e il suo governo mentre valutano le necessità sul campo», ha aggiunto il Dipartimento di Stato in una nota postata su X.

Aiuto anche dal Venezuela

Anche il Venezuela ha offerto il proprio aiuto. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez ha espresso solidarietà alle vittime e alle autorità colombiane, annunciando l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari.

Caracas ha inoltre messo a disposizione squadre specializzate per le operazioni di ricerca e soccorso, in particolare per individuare eventuali persone ancora intrappolate sotto le macerie.

«Fin dalle prime ore ho dato istruzioni per organizzare gli aiuti umanitari da inviare in Colombia e abbiamo messo a disposizione i nostri soccorritori per il salvataggio delle persone che si trovano sotto le macerie», ha dichiarato Rodríguez. L'offerta venezuelana si aggiunge agli aiuti e al sostegno annunciati da diversi Paesi – tra cui anche la Svizzera – dopo il sisma, mentre in Colombia proseguono le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni.

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha messo a disposizione squadre di soccorso, personale medico e paramedico e forniture. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che il suo Paese offrirà «tutto il sostegno necessario» alla Colombia. Solidarietà è stata espressa anche dal presidente del Guatemala, Bernardo Arévalo.