I casi accertati sono quasi 4'400.
Keystone
Il numero delle vittime dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato quota 2'000. Secondo gli ultimi dati trasmessi dalla sanità pubblica congolese, i decessi confermati sono 2'011, mentre i casi accertati sono 4'381 in cinque province.
Il virus responsabile è il ceppo Bundibugyo, per il quale al momento non esistono vaccini né trattamenti approvati. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e ha fatto notare come la velocità di diffusione di questo ceppo del virus è senza precedenti per la Repubblica democratica del Congo: il numero dei morti è passato da mille a duemila in meno di un mese.
Nell'epidemia congolese del 2018-2020 furono necessari poco più di 12 mesi per raggiungere quota 2'000.