Il numero delle vittime dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato quota 2'000. Secondo gli ultimi dati trasmessi dalla sanità pubblica congolese, i decessi confermati sono 2'011, mentre i casi accertati sono 4'381 in cinque province.

Il virus responsabile è il ceppo Bundibugyo, per il quale al momento non esistono vaccini né trattamenti approvati. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e ha fatto notare come la velocità di diffusione di questo ceppo del virus è senza precedenti per la Repubblica democratica del Congo: il numero dei morti è passato da mille a duemila in meno di un mese.

Nell'epidemia congolese del 2018-2020 furono necessari poco più di 12 mesi per raggiungere quota 2'000.