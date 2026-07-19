Genitori, attenzione!
Oltre 22mila immagini pedopornografiche a giugno in Italia: «Foto innocenti di bambini in spiaggia»
Immagine illustrativa
EPA ANSA
Nel solo mese di giugno 2026, l’associazione italiana Meter ha registrato oltre 22'000 foto e 5'500 video pedopornografici riguardanti minori nella fascia di età 0-12 anni. Un dato allarmante che evidenzia la gravità della diffusione di contenuti illeciti e il rischio crescente di sfruttamento online.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Durante giugno 2026, in Italia, Meter ha censito oltre 22.000 foto e 5.500 video di materiale pedopornografico relativi a bambini 0-12 anni, evidenziando un grave rischio online.
- L’associazione Meter, attiva dal 1989, lavora da decenni sulla tutela dei minori online, promuovendo campagne di sensibilizzazione e buone pratiche per prevenire lo sfruttamento digitale.
- Le famiglie condividono spesso foto innocue in spiaggia, ma queste immagini alimentano il mercato criminale, che utilizza anche l’intelligenza artificiale per manipolarle.
- Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'organizzazione, sottolinea che internet non è un mondo separato dalla vita reale e avverte che i pedofili cercano bambini sui social, rendendo fondamentale il ruolo dei genitori nella tutela.
- La guida «E-State Responsabili» di Meter invita a rispettare regole di sicurezza, come disattivare la geolocalizzazione e ottenere il consenso scritto prima di condividere foto, e sottolinea l’importanza di segnalare ogni sospetto alle autorità.
L'allarme arriva dalla vicina Penisola, ma interessa tutti, anche chi le vacanze le fa in un altro luogo.
Ogni anno, milioni di famiglie italiane condividono sui social foto di momenti estivi: bambini in costume, castelli di sabbia e sorrisi smaglianti. Ma dietro questa innocente ritualità si cela un pericolo silenzioso.
Solo a giugno 2026, l’associazione Meter ha censito 54 link, 22'249 foto e 5'513 video di materiale pedopornografico, riferiti alla fascia 0-12 anni.
Un dato che, in un mese, fotografa un quadro allarmante di un’epidemia silenziosa che coinvolge le immagini condivise sui social durante le vacanze.
L'organizzazione Meter
Don Fortunato Di Noto, come riporta «Leggo.it», fondatore di Meter, sottolinea come questa «piccola liturgia» quotidiana rischi di alimentare il mercato criminale, poiché nessuno controlla dove finiscono tutte quelle immagini una volta pubblicate.
La sua associazione, attiva dal 1989 nella tutela dei minori online, ha appena pubblicato un decalogo di buone pratiche rivolto ai genitori, per proteggere i figli e ridurre il rischio di esposizione a contenuti pedopornografici.
Il mondo digitale non è separato dalla vita reale
Di Noto chiarisce un punto fondamentale: Meter non è contro internet, ma contro l’idea che ci sia un «mondo virtuale» separato da quello reale.
«Il virtuale è la vita reale», afferma, e ogni persona si espone attraverso i profili social, spesso senza rendersene conto. I pedofili, spiega, cercano bambini sui social, non adulti, e i genitori devono essere consapevoli di questa realtà.
Manipolazioni e IA
Le foto di bambini in costume o durante i bagni in mare, considerate innocue da molti genitori, alimentano un mercato criminale che si è evoluto con l’uso dell’intelligenza artificiale.
Questa permette di manipolare digitalmente le immagini, «spogliare» i corpi dei bambini e diffonderli nei circuiti pedocriminali, mantenendo intatti i volti, ma alterando i corpi.
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L'illusione della privacy
Il prete smonta anche il falso mito della privacy online: «Non esiste una privacy totale», dice. Una volta condiviso qualcosa, anche solo tra amici, si perde il controllo.
E un esempio concreto: una foto pubblicata su un profilo Telegram di una bambina, tre anni dopo, si trasforma in materiale pedopornografico condiviso da ignoti.
Buone regole e responsabilità
Per contrastare questa minaccia, Meter ha stilato una guida in dieci punti, «E-State Responsabili».
Tra le raccomandazioni, l’uso della geolocalizzazione, che rivela la posizione esatta, o il consenso scritto prima di pubblicare foto di bambini in centri estivi o scuole.
La domanda chiave, insiste il fondatore dell'organizzazione, è sempre: «Prima di pubblicare, chiediti se in futuro vorresti che quella foto fosse ancora lì».
L'ecclesiastico parla anche di un mercato che sfrutta i bambini come merce, citando dati del report 2025 di Meter. Quasi 785mila immagini e 1,7 milioni di video di abusi sono stati censiti a livello internazionale, con oltre 8'200 minori italiani vittime di deepnude.
Tra questi, molti sono bambini tra gli 8 e i 12 anni, coincidenza inquietante con le foto condivise in costume durante l’estate.
Cosa fare?
Don Fortunato, sempre citato da «Leggo.it», invita alla responsabilità e alla consapevolezza: «Non cancellare tutto e fingere di niente», avverte.
Segnalare immediatamente alle autorità è un gesto fondamentale, non solo per il proprio bambino, ma per proteggere altri minori.