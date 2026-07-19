Genitori, attenzione! Oltre 22mila immagini pedopornografiche a giugno in Italia: «Foto innocenti di bambini in spiaggia»

Nel solo mese di giugno 2026, l’associazione italiana Meter ha registrato oltre 22'000 foto e 5'500 video pedopornografici riguardanti minori nella fascia di età 0-12 anni. Un dato allarmante che evidenzia la gravità della diffusione di contenuti illeciti e il rischio crescente di sfruttamento online.