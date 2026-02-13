Lo afferma il prefetto di Ceuta Perez Triano, precisando che il governo già lunedì aveva parlato della necessità di far fronte a una situazione molto complessa», poiché «si moltiplicavano gli arrivi dei migranti via mare e avevamo bisogno di più risorse». Tuttavia, l'incremento di uomini e mezzi e tutte le misure per far fronte all'emergenza sono stati ampiamente superati giovedì dall'ondata di migranti che si è riversata a Ceuta.

«Quanto accaduto è una chiara violazione della nostra integrità territoriale, per cui sono state attivate tutte le risorse dello Stato per farvi fronte», ha detto il prefetto, nell'elencare le misure adottate «giovedì stesso» dal premier, Pedro Sanchez e del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska. Quindi ha ricordato che da ieri, per fermare i nuovi attraversamenti, Madrid ha installato una barriera galleggiante lunga 500 metri nello specchio di mare antistante la frontiera del Tarajal.

«Perché non si è fatto prima? Perché bisognava chiarire con l'autorità giudiziaria quali fossero gli elementi di contenimento che potevano essere installati», si è difeso Triano. Il prefetto ha anche criticato la presenza a Ceuta di «gruppi dell'estrema destra, arrivati con l'unico obiettivo di approfittare delle nostre difficoltà per seminare odio, divisioni e paura». «Ceuta è una terra di convivenza, di diversità e di rispetto. Non abbiamo bisogno di lezioni di chi pretende solo di trarre consensi politici», ha concluso.