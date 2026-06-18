Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti.

«Attualmente, gli aeroporti di Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky non accettano né fanno partire voli. Le restrizioni sono necessarie per garantire la sicurezza del volo. Questa è una priorità», si legge nel comunicato del ministero dei Trasporti su Telegram.

Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.

Diversi droni ucraini sono riusciti a colpire la raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato – come riporta la Tass – il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin.

«Le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze» ha scritto sull'app di messaggistica Max.

Sempre secondo Sobyanin le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto diversi droni diretti versola capitale: «Quindici droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Gli esperti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dove sono caduti i detriti».