Medio Oriente Trump schiera contro l’Iran uno dei bombardieri più potenti al mondo: ecco cosa sta succedendo

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti inaspriscono il conflitto con l'Iran e, per la prima volta dall'inizio dei nuovi scontri, impiegano un bombardiere a lungo raggio B-1.

Il presidente Donald Trump sta valutando ulteriori interventi militari e minaccia l'Iran di attacchi contro infrastrutture chiave.

I mediatori continuano a cercare una soluzione diplomatica. Riepilogo creato con

Gli Stati Uniti hanno ampliato le operazioni militari contro l’Iran, impiegando per la prima volta dalla ripresa dei combattimenti un bombardiere strategico a lungo raggio B-1.

Secondo funzionari dell’Amministrazione statunitense, martedì il velivolo ha colpito obiettivi appartenenti ai Guardiani della rivoluzione iraniani.

Il bombardiere sarebbe decollato da una base dell’aeronautica americana nel Regno Unito.

Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato attacchi aerei contro installazioni militari iraniane, senza tuttavia menzionare esplicitamente l’impiego del B-1.

Secondo quanto riferito dalle forze armate statunitensi, i raid hanno colpito, tra gli altri, centri di comando, strutture navali, hangar, depositi di droni e infrastrutture logistiche militari.

Al momento non è chiaro quali obiettivi siano stati centrati direttamente dal B-1 né quale sia stata l’entità dei danni provocati.

Il ricorso al bombardiere rappresenta comunque un’ulteriore escalation del conflitto.

Capace di volare a velocità supersonica, il B-1 può trasportare fino a 24 bombe da circa 900 chilogrammi ciascuna oppure numerosi missili da crociera. È considerato uno dei velivoli da combattimento più potenti dell’aeronautica statunitense.

Trump valuta nuovi attacchi

Parallelamente al rafforzamento della presenza militare americana nella regione, il presidente Donald Trump starebbe valutando un ritorno a operazioni di combattimento su più vasta scala contro l’Iran.

Lo riferiscono funzionari statunitensi e israeliani. Una decisione potrebbe essere presa già nei prossimi giorni.

Nonostante l’intensificarsi dei raid aerei, Teheran continua a mantenere una posizione intransigente.

Secondo funzionari dell’intelligence e delle forze armate americane, le capacità militari iraniane nell’area strategica dello Stretto di Hormuz sarebbero ormai limitate. Resterebbe però possibile il lancio di attacchi contro navi o basi statunitensi.

Mercoledì Trump ha minacciato di bombardare ponti e centrali elettriche, comprese infrastrutture nella capitale Teheran, in caso di nuovi attacchi contro la navigazione internazionale.

L’Iran, dal canto suo, ha annunciato possibili operazioni contro infrastrutture situate negli Stati del Golfo alleati degli USA

Un nuovo fronte nel Mar Rosso

Ulteriori tensioni sono arrivate dallo Yemen, dove mercoledì i ribelli Houthi hanno attaccato navi saudite per la prima volta dall’annuncio di un blocco dei porti dell’Arabia Saudita.

Stando alle informazioni divulgate dai funzionari statunitensi, l’Iran potrebbe avere incoraggiato la milizia ad agire con l’obiettivo di esercitare pressione su un’altra rotta strategica del commercio internazionale, oltre a quella del Golfo Persico.

In seguito agli attacchi, diverse navi mercantili hanno modificato la propria rotta per evitare lo stretto di Bab el-Mandeb.

Dietro le quinte proseguono intanto gli sforzi diplomatici. Secondo i media statunitensi, Qatar e Oman starebbero mediando tra Washington e Teheran per raggiungere un’intesa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e sulla cessazione dei combattimenti.

Al momento, però, non si registrano progressi decisivi. Secondo fonti regionali, la leadership iraniana non avrebbe ancora accettato l’ultima proposta di mediazione.

Mercoledì sera, l'inquilino della Casa Bianca si è mostrato scettico sull’esito dei negoziati. «Stanno subendo colpi durissimi e vogliono un accordo», ha dichiarato.

Il presidente ha però aggiunto che l’Iran «non è ancora pronto» a raggiungere un’intesa. «Lo sarà molto presto».