L'esplosione di un pacco bomba a Monaco ha colpito duramente l'amante dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. Anna Nasobina ha perso entrambe le gambe. Anche suo figlio e Ermolaev sono rimasti feriti.

Resta in condizioni critiche Pacco bomba a Monaco: è rimasta ferita l'amante e non la moglie dell’oligarca ucraino

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'esplosione del pacco bomba a Monaco, è ormai chiaro che l'amante dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev è rimasta gravemente ferita.

Anna Nasobina ha perso entrambe le gambe. Anche suo figlio di 13 anni e Ermolaev sono rimasti feriti.

Gli investigatori ritengono che si tratti di un atto mirato, ma non di un attentato terroristico.

Il presunto autore del reato è ancora latitante.

Dopo l’esplosione di un ordigno che ha causato diversi feriti gravi a Monaco, città solitamente considerata elegante e particolarmente sicura, emergono nuovi dettagli sulle vittime.

Come riportato sul «Daily Mail», la donna in condizioni critiche non è la moglie dell’oligarca ucraino Vadim Ermolaev, bensì la sua amante, Anna Nasobina.

Nell'esplosione ha perso entrambe le gambe e adesso sta lottando per la sua vita in terapia intensiva. Anche il figlio di 13 anni che hanno in comune e Ermolaev sono rimasti feriti.

Inizialmente i media avevano riferito che fosse la moglie di Ermolaev, Anna Ermolaev, a essere la vittima.

Poco dopo però la donna ha fatto sapere di essere illesa.

Non si tratta di un atto terroristico

La procura non ritiene al momento che si tratti di un attentato terroristico. Non ci sono indizi che facciano supporre un movente di questo tipo, ha affermato il procuratore Stéphane Thibault.

Le indagini vertono sul tentato omicidio e su un reato relativo all’uso di esplosivi. In base alle informazioni disponibili finora, gli investigatori ritengono che si tratti di un singolo autore, che è tuttora in fuga.

Giova ricordare che verso le 21 di lunedì sera si è verificata una violenta esplosione all’ingresso di un condominio. In precedenza, secondo quanto mostrano le immagini di una telecamera di sorveglianza, un uomo avrebbe lasciato un pacco davanti all’edificio.

Quando Nasobina, Ermolaev e il 13enne hanno aperto la porta, il pacco è esploso. Oltre ai tre residenti, altre due persone sono rimaste ferite dai frammenti di vetro proiettati in aria.

L'autore è ancora in fuga

L'edificio residenziale si trova vicino al confine francese. Il presunto autore del reato sarebbe poi fuggito a piedi in direzione della vicina città di Beausoleil.

La polizia sta ora analizzando le immagini di numerose telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso della fuga e identificarlo. I media hanno diffuso l’immagine di un uomo che corre con un cappello scuro.

Un poliziotto sta di guardia in una strada di Monaco. Keystone

Finora gli investigatori non hanno ancora potuto interrogare i feriti. Come riferiscono le autorità, l'oligarca non è in pericolo di morte, così come non lo è suo figlio. Invece le condizioni di Nasobina rimangono critiche.

Il pubblico ministero ha inoltre dichiarato che Ermolaev vive a Monaco almeno dal 2021. Nel Principato non sono in corso indagini a suo carico e al momento non è ricercato dalle autorità straniere.

Un oligarca dal passato controverso

Ermolaev figura nella lista delle sanzioni ucraine dal dicembre 2023. Il presidente Volodymyr Zelensky lo ha accusato di collaborazione economica con la Russia.

Con il suo gruppo aziendale Alef, l’imprenditore era un tempo uno dei maggiori promotori immobiliari della città ucraina di Dnipro e figurava tra gli uomini più ricchi del Paese. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, dal 2017 possiede solo la cittadinanza cipriota.

Come riportato dai media ucraini, l’attentato potrebbe essere collegato a presunti legami criminali dell’oligarca. Quest'ultimo avrebbe gestito le finanze di una rete di truffatori attiva in tutta Europa, che avrebbe sottratto agli investitori oltre 100 milioni di euro con falsi investimenti in criptovalute.

Inoltre avrebbe accumulato ingenti debiti con la cosiddetta «mafia dei call center» nella sua città natale, Dnipro. Finora non c'è alcuna conferma ufficiale di queste accuse. Gli investigatori stanno esaminando diversi possibili moventi, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata.

Anche Nasobina non è certo una sconosciuta nei circoli dell’alta società. La giurista originaria di Dnipro dirige dal 2023 una società di investimenti a Londra ed è cofondatrice di un club esclusivo che organizza eventi per l’alta società internazionale.

Il Principato di Monaco è sotto shock

L'esplosione ha sconvolto il Principato. Sono intervenuti numerosi soccorritori e investigatori francesi. Anche il giorno successivo la scena del crimine è rimasta isolata in un'ampia area.

Alberto II, Principe di Monaco, parla, dopo l’accaduto, di uno «shock per l’intera comunità monegasca». Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Keystone

Il principe Alberto II ha parlato di una «esplosione di criminalità» che ha provocato uno «shock per l’intera comunità monegasca». I suoi pensieri vanno alle vittime, ai loro cari e a tutte le persone coinvolte.