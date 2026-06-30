Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei Sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo».

Domani è previsto che la Fraternità sacerdotale San Pio X (Fsspx), sfidando papa Leone, ordinerà quattro vescovi senza mandato pontificio.

La Fraternità San Pio X fu fondata nel 1970 a Ecône (VS) dal vescovo Marcel Lefebrvre. In netto contrasto con le riforme del Concilio Vaticano II, i lefebvriani mirano a preservare la dottrina tradizionale e la liturgia in latino. È attualmente presente in circa 60 Paesi con seminari e scuole e si oppone a quelle che considera deviazioni post-conciliari, come la libertà religiosa o l'ecumenismo.