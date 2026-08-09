La spirale di violenza non porta a nessun risultato: parola di Papa Leone XIV che ha lanciato oggi l'ennesimo appello per la fine della guerra in Ucraina e Russia, chiedendo di dare spazio alla diplomazia.

La Santa Sede è scesa dunque in campo e, dopo la missione di luglio in Ucraina del «ministro degli esteri», monsignor Paul Richard Gallagher, e dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, ora si prepara quella a Mosca che vede protagonisti gli stessi due rappresentanti vaticani, il primo per le questioni più politiche, il cardinale italiano per quelle umanitarie.

Dopo i tanti appelli per il popolo ucraino, oggi all'Angelus il Papa ha invece messo sullo stesso piano il dolore delle vittime «innocenti» sull'uno e sull'altro fronte. Segno che il Papa preme perché ci sia una accelerazione per una soluzione del conflitto che perdura da quattro anni e mezzo e per il quale non si vede una via d'uscita.

«Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi, si moltiplicano – ha detto Papa Leone XIV alla preghiera dell'Angelus a Piazza San Pietro -, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini.

«Sono vicino – ha aggiunto – alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili».

«La guerra non fa che generare altra guerra»

Il Pontefice ha sottolineato che la «la guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace».

Ed è proprio in nome del dialogo che, per la prima volta dall'inizio della guerra, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Gallagher, si prepara a fine mese a recarsi a Mosca per incontrare le autorità russe e provare a lanciare una mediazione. Una missione ancora non annunciata dal Vaticano, ma confermata dall'ambasciata russa presso la Santa Sede.

Il cardinale Matteo Zuppi, invece, era già stato a Mosca nel 2023 e nel 2024, inviato da Papa Francesco. A metà luglio ha visitato i campi di detenzione in Ucraina dove ci sono i soldati del fronte russo (tra i quali molti stranieri) catturati nei combattimenti. Secondo fonti vicine al cardinale, è suo desiderio visitare i campi di detenzione anche in Russia, a partire dalla regione occupata del Donetsk. Il programma della visita, che si potrebbe tenere a settembre, non è stato ancora definito.