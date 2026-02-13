Lo ha scritto su «X» la viceministra francese responsabile per il digitale, Anne Le Hénanff, dopo l'accordo in commissione che apre la via ad una futura legge per il divieto dei social agli under 15.

Il testo di compromesso che già domani dovrebbe passare al vaglio di Camera e Senato a Parigi prevede, in particolare, che ''l'accesso a un servizio di social network on-line sia ''vietato ai minori'' di 15 anni.

Nella bozza sono comunque previste eccezioni come le ''enciclopedie on-line''. Esclusi anche i «progetti digitali a vocazione educativa''. L'obiettivo dell'attuale amministrazione del presidente, Emmanuel Macron, che vuole portare a casa questa riforma prima della fine del suo mandato all'Eliseo, è andare veloci, con un'attuazione già dalla riapertura delle scuole, a settembre, insieme all'altra attesa disposizione sul divieto degli smartphone a scuola.

Macron, che si è impegnato personalmente su questo dossier, promette di rispettare le scadenze: la Francia potrebbe così diventare pioniera Ue sulla restrizione delle piattaforme on-line. Macron punta, tra l'altro, alla costituzione di una vera e propria ''coalizione di volonterosi per proteggere i nostri bambini e adolescenti. Proteggere i nostri bambini – ha avvertito nei mesi scorsi il presidente della Francia – non è solo una questione di regolamentazione: è una questione di civiltà''.