Sisma Peggiora ancora il bilancio provvisorio dei morti in Venezuela: ora siamo a quasi 600

Secondo quanto riferito da Rodriguez, i feriti sarebbero 2980. «Salveremo coloro che sono ancora intrappolati – ha detto – Lavoriamo senza sosta per questo».

Secondo il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, oltre 50'000 persone risultano ancora disperse. Il portale permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari, nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese.