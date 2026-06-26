Sisma
Peggiora ancora il bilancio provvisorio dei morti in Venezuela: ora siamo a quasi 600
La polizia trasporta un corpo recuperato dalle macerie di un edificio a La Guaira, in Venezuela.
Keystone
Il bilancio provvisorio dei morti per il terremoto in Venezuela sale a 589 vittime: lo annuncia la presidente Delcy Rodriguez.
Secondo quanto riferito da Rodriguez, i feriti sarebbero 2980. «Salveremo coloro che sono ancora intrappolati – ha detto – Lavoriamo senza sosta per questo».
Secondo il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, oltre 50'000 persone risultano ancora disperse. Il portale permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari, nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese.