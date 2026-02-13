Donald Trump ha postato su Truth la nuova banconota da 100 dollari, quella con Benjiamin Franklin, con la sua firma, a distanza di mesi dall'annuncio fatto dal Dipartimento del Tesoro.

250 anni degli USA Per il 4 luglio, Trump posta una nuova banconota che fa discutere: ecco perché

Per la prima volta, la firma di un presidente in carica appare sul biglietto verde. A marzo, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha anticipato che l'amministrazione intendeva sostenere l'iniziativa in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti.

L'immagine mostra la firma del presidente sopra quella di Bessent, mentre le banconote precedenti riportavano le firme del segretario al Tesoro e del Tesoriere degli Stati Uniti, ma non quella del presidente in carica.

Trump su una vasta gamma di documenti

Trump ha fatto della presenza del suo nome e della sua immagine su una vasta gamma di documenti e luoghi simbolo americani un obiettivo prioritario.

La sua immagine è approdata su un passaporto commemorativo USA, sui pass per i parchi nazionali, sugli striscioni esterni di varie agenzie e ministeri a Washington, su istituzioni culturali come lo US Institute of Peace e sui conti di investimento speciali per i neonati.

Anche la Florida ha rinominato l'aeroporto internazionale di Palm Beach in suo onore.

All'inizio dell'anno, il personale del Bureau of Engraving and Printing stava preparando i prototipi per la banconota da 250 dollari con il ritratto e la firma di Trump.