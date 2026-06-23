L'attuale ondata di caldo che sta investendo l'Europa ci ricorda brutalmente che si tratta del Continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, compreso l'Artico, zona che sta subendo un innalzamento delle temperature ancora più rapido.

Ondata di caldo Perché l'Europa è il continente che si sta riscaldando più in fretta? La risposta in 5 punti

Il Regno Unito, la Francia, l’Italia e la Spagna hanno emesso allarmi rossi e avvisi sanitari per gran parte del loro territorio questa settimana, mentre la regione sta vivendo la sua seconda ondata di caldo intenso dal mese di maggio.

Ecco, spiegato in cinquepunti, perché l’Europa si sta riscaldando più rapidamente che gli altri Continenti:

Più gas serra

La Terra si è già riscaldata di quasi 1,4 °C rispetto all’era preindustriale (1850-1900). Ma sul continente europeo il riscaldamento raggiunge i 2,4 °C, secondo il servizio europeo Copernicus.

L’aumento a lungo termine delle temperature medie globali è dovuto principalmente alle emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di petrolio, gas e carbone, ma varia da regione a regione a causa di una combinazione di fattori.

Le terre si riscaldano più rapidamente degli oceani, poiché l’acqua ha la capacità di assorbire più calore e di raffreddarsi grazie all’evaporazione.

Anticicloni più frequenti

Secondo Copernicus, i cambiamenti nella circolazione atmosferica hanno causato ondate di calore più frequenti e intense, in particolare durante l’estate europea.

Le zone di alta pressione, o anticicloni, sono diventate più frequenti in Europa, secondo Carlo Buontempo, direttore del servizio Copernicus sul cambiamento climatico.

«Se si considerano gli ultimi 20 o 30 anni, si è registrata una prevalenza di queste condizioni anticicloniche che rendono più probabili le ondate di calore, soprattutto in estate», osserva.

Ma gli scienziati stanno ancora discutendo se questa frequenza degli anticicloni sia il risultato del cambiamento climatico o di una «fluttuazione statistica», secondo lui.

L’ondata di caldo che ha colpito l’Europa a maggio era dovuta a una «cupola di calore», un vasto sistema di alta pressione che ristagna sopra una regione e agisce come un coperchio che intrappola l’aria calda.

L’attuale ondata di caldo è legata a una configurazione detta «omega», per via della sua forma che ricorda la lettera greca.

Questa massiccia massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa è simile a una cupola di calore, ma si rivela «più dinamica», ha spiegato all’AFP Sébastien Léas, meteorologo di Météo-France.

«Abbiamo una depressione fredda al largo del Portogallo che agisce come una pompa di calore, aspirando aria calda in quota (...) e convogliandola con una certa violenza sul paese», spiega.

Inoltre, «i sistemi di alta pressione esercitano una pressione su questa massa d’aria calda; ora, quando si comprime una massa d’aria calda, in realtà la si rende ancora più calda», aggiunge Léas.

Vicinanza all’Artico

Un altro motivo fondamentale è legato alla geografia: l’Europa è collegata all’Artico, che si sta riscaldando molto più rapidamente rispetto al resto del pianeta; secondo Copernicus, la temperatura è già di 3,2 °C superiore a quella dell’era preindustriale.

Ciò è in parte legato all’indebolimento dell’effetto albedo, grazie al quale la neve e il ghiaccio riflettono parte del calore solare. Il loro scioglimento mette a nudo superfici terrestri e oceaniche più scure, che assorbono il calore.

In altre parti d’Europa, le regioni in cui la neve era frequente in inverno si sono ridotte, esponendo anch’esse più terre scure.

Diminuzione dell’inquinamento

Norme più severe hanno consentito una riduzione delle emissioni di aerosol a partire dagli anni ’80.

Ma ciò ha avuto come effetto collaterale quello di contribuire al riscaldamento globale, poiché la maggior parte di queste piccole particelle sospese nell’aria ha un effetto raffreddante, riflettendo la luce solare e aumentando la capacità delle nuvole di rifletterla.

Variazioni in Europa

Anche la velocità del riscaldamento varia all’interno del Vecchio Continente. L’Europa orientale e sud-orientale, nonché alcune parti dell’Europa centrale, tra cui le Alpi, si sono riscaldate da 0,5 °C a 1 °C per decennio negli ultimi 30 anni, secondo Copernicus.

L’Europa occidentale e sud-occidentale, così come le regioni subartiche di Finlandia, Norvegia e Svezia, hanno registrato invece un aumento di 0,2-0,5 °C per decennio.

Le Svalbard, la parte più settentrionale della Norvegia, invece, hanno subito un riscaldamento accelerato compreso tra 1,5 °C e 2 °C per decennio. Tra il 2022 e il 2024 hanno registrato temperature estive record e lo scorso anno hanno registrato la loro quarta estate più calda in assoluto.