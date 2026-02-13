Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il vertice della NATO ad Ankara, Donald Trump non prosegue il viaggio verso il Regno Unito a bordo del suo nuovo Air Force One, che gli era stato regalato dal Qatar.

Ha dichiarato su Truth Social di voler viaggiare con un aereo più vecchio «per nostalgia dei vecchi tempi», alimentando così le speculazioni sulla sicurezza del nuovo velivolo.

Alla domanda di un giornalista al riguardo, Trump ha risposto: «Sono il numero 1 nella lista nera dell’Iran». Riepilogo creato con

Dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non prosege il viaggio a bordo del suo nuovo Air Force One, donatogli dal Qatar, alimentando così le speculazioni sulla sicurezza dell’aereo.

Il repubblicano aveva inizialmente annunciato sulla sua piattaforma Truth Social che, partendo dalla Turchia, avrebbe viaggiato «per motivi nostalgici» a bordo di un velivolo d’epoca verso la sua prossima destinazione, la base aerea statunitense di Mildenhall, nel Regno Unito.

Il nuovo aereo presidenziale dovrebbe comunque recarsi lì: i membri dell’Aeronautica Militare dovrebbero poter visitare l’aereo.

«Un breve volo che vale assolutamente la pena, affinché i nostri straordinari eroi militari possano ammirare la nostra splendida nuova aggiunta alla flotta dell’Aeronautica Militare.»

Trump: «Colpa di quei bastardi laggiù»

I giornalisti che viaggiavano con Trump gli hanno riferito che, durante il volo dalla Turchia al Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One, era stato loro chiesto di tenere chiuse le tendine dei finestrini.

Trump ha ribattuto che ciò era probabilmente dovuto a quei «bastardi laggiù» – un evidente riferimento all’Iran, che confina con la Turchia. Ha aggiunto che a lui, nel suo scompartimento, non era stato chiesto di chiudere le tendine dei finestrini.

Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, donato dal Qatar, dopo che l’aereo aveva lasciato il Regno Unito diretto verso gli Stati Uniti.

La causa è da ricercarsi in capacità di difesa insufficienti?

Durante una conferenza stampa ad Ankara, prima della sua partenza, a Trump è stato chiesto perché non avrebbe volato con il nuovo Air Force One.

Il giornalista ha fatto riferimento alle speculazioni relative a preoccupazioni di sicurezza legate alla guerra con l’Iran. Inoltre, lo stesso presidente avrebbe più volte affermato che eventuali attentati potrebbero avere successo.

Trump ha risposto alla domanda: «Sono il numero uno sulla lista dei bersagli dell’Iran».

Nel frattempo, l’emittente statunitense CNN ha citato una fonte ben informata sulla questione, secondo la quale sarebbero emerse alcune domande sulle «capacità» del nuovo velivolo in contesti internazionali.

Probabilmente ci si riferisce soprattutto alle capacità di difesa in caso di attacco.

Un regalo da 400 milioni

Secondo quanto riportato, l’aereo, un Boeing 747, avrebbe un valore di circa 400 milioni di dollari USA. Trump lo aveva accettato nel maggio 2025 come dono dell’emirato del Qatar, nonostante le aspre critiche.

I democratici hanno parlato di «corruzione pura e semplice». Trump, invece, ha difeso la mossa definendola una soluzione economica per l’ammodernamento della flotta presidenziale ormai obsoleta e si è già espresso più volte con grande entusiasmo riguardo al jumbo jet.

In serata, sul sito web del servizio di monitoraggio aereo Flightradar24 era possibile vedere il nuovo velivolo del Qatar già in fase di avvicinamento alla base militare statunitense di Mildenhall.