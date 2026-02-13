La penisola di Crimea che gli ucraini si propongono di isolare dal resto del territorio russo, i carburanti che scarseggiano, la stagione dell'esportazione del grano che sta iniziando. Sono questi gli elementi attorno ai quali ruota la nuova battaglia nel Mar Nero.

Si tratta di un altro capitolo dopo quello dei primi mesi del conflitto, che videro la Russia subire un colpo durissimo nell'aprile del 2022 con l'affondamento del suo incrociatore Moskva al largo di Odessa.

Il comandante delle forze di droni di Kiev, Robert Brovdi, ha rivendicato nelle ultime ore raid compiuti su 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. Tra gli obiettivi delle forze ucraine, ha aggiunto Brovdi, figuravano anche due navi cisterna per il gas e un rimorchiatore.

Il sindaco russo di Kerch, in Crimea, vicino al ponte che collega la penisola occupata al territorio della Federazione, ha aggiunto che la città è rimasta senza elettricità in seguito ad attacchi di droni ucraini su alcune infrastrutture.

Oltre 130 navi colpite da Kiev

Le forze ucraine non fanno mistero di voler isolare la Crimea dal resto della Russia, e di questo disegno sembrano far parte anche gli attacchi sulle navi cisterna e altri cargo che riforniscono la penisola, oltre che le costanti minacce al ponte di Kerch.

La penisola è attualmente il territorio più colpito dalla carenza di benzina e diesel che ha investito gran parte della Russia in seguito agli attacchi dei droni di Kiev sulle raffinerie del paese. Il mese scorso le autorità locali hanno vietato la vendita a privati di carburanti, che invece in molte altre regioni sono razionati.

Le navi colpite dagli attacchi ucraini negli ultimi dieci giorni sono oltre 130.

Una fonte militare ucraina citata dall'agenzia Reuters ha affermato che le forze di Kiev «colpiscono solo obiettivi militari, o obiettivi che contribuiscono a rafforzare le capacità belliche russe».

Presa di mira anche l'esportazione di grano

Del resto anche Mosca afferma che i suoi attacchi sono sempre diretti esclusivamente contro bersagli militari, o strutture che servono alle attività militari ucraine.

Nelle notte tra martedì e mercoledì, ha riferito il ministero della difesa, attacchi con missili e droni sono stati effettuati su infrastrutture energetiche e imprese della difesa nei porti di Odessa, Chornomorsk e Dnipro-Bugsky. Le autorità regionali ucraine parlano di tre morti e tre feriti nei raid su Odessa.

Ma quella in corso nel Mar Nero non è solo una battaglia sul petrolio e l'energia in generale.

La Reuters scrive di aver saputo da fonti industriali che anche alcune navi russe che esportavano grano sono state colpite negli ultimi giorni. Mentre secondo funzionari di Kiev l'export di grano ucraino potrebbe diminuire di un terzo a causa dei danni provocati dagli attacchi russi nei porti della regione di Odessa.