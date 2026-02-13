Stati Uniti Politico: «Trump ha trasformato la NATO in un bancomat»

I leader della NATO si riuniranno ad Ankara, in Turchia, il prossimo 7 e 8 luglio. (Foto archivio)

Donald Trump ha trasformato la NATO in un'azienda, un meccanismo basato su logiche transazionali, privilegiando l'aumento della spesa per la difesa e gli investimenti in armamenti USA rispetto ai valori democratici condivisi e all'espansione dell'Alleanza stessa.