Tragedia in Francia, dove un aereo privato noleggiato da un club di paracadutismo è precipitato nell'est, vicino a Nancy, prima del «battesimo» del lancio che sarebbe toccato ai 5 allievi, tutti infermieri che volevano «rilassarsi» dopo le giornate di tensione in ospedale per la grande afa. Con loro c'erano altrettanti istruttori e il pilota.

Decollato da Nancy, l'aereo è sembrato di colpo perdere quota, per poi precipitare in una caduta verticale.

L'impatto è avvenuto a Tomblaine, una località vicina, dove non si lamentano vittime collaterali.

Sul posto del disastro – il più grave della storia in Francia per quanto riguarda gli aerei privati – sono accorsi il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, e quello dei Trasporti, Philippe Tabarot.

«Parte dei familiari delle vittime – ha detto Nunez – era presente all'aeroporto e ha assistito alla caduta dell'apparecchio. Sono stati affidati ad una cellula d'emergenza medico-psicologica».

Areo cade quasi subito, verticalmente a causa di un'avaria

Yves Séguy, il prefetto della Regione, ha spiegato per primo che l'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, era stato noleggiato dal club di paracadutismo per il battesimo «in tandem» di cinque stagisti insieme ai loro 5 istruttori.

Il decollo era avvenuto verso le 11 dall'aerodromo di Nancy-Essey e l'incidente è avvenuto quasi subito, poco dopo la fine della pista, vicino alle prime case di Tomblaine: «Si è alzato, poi si è immediatamente schiantato a 300 metri dalla fine della pista», ha confermato Nunez.

Séguy ha precisato che l'apparecchio è «caduto verticalmente» e che «a provocare l'incidente è stata un'avaria».

La causa precisa è comunque ancora ignota, un'inchiesta prenderà in esame le varie ipotesi.

Pilatus non prevede la «scatola nera»

Pierre-Yves Eugène, presidente del sindacato paracadutisti, intervistato da Bfm Tv, ha dichiarato che il Pilatus è «un apparecchio che comporta controlli rigorosi» e che chi lo pilota «deve superare un esame ogni due anni».

Alla stessa emittente, una donna che ha avuto ieri il suo battesimo di lancio in paracadute dallo stesso aereo, ha riferito che «era andato tutto bene».

I tecnici e gli inquirenti della sezione ricerche e indagini dell'aviazione sono già accorsi sul posto per recuperare qualsiasi traccia utile ed eventuali video girati dai passeggeri con i cellulari.

Il Pilatus non è equipaggiato con una scatola nera, quindi ogni elemento sarà fondamentale per capire l'origine della sciagura. L'incidente ha reso necessario l'intervento di 50 pompieri con l'uso di 25 veicoli.