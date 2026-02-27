Quattordici persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del Paese: lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Spa.

«Una fonte ufficiale del ministero dell'Energia ha annunciato che domenica 28 giugno 2026, alle 6:00, un elicottero appartenente a Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura.

L'incidente è costato la vita a tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi», ha riferito l'agenzia, precisando che è in corso un'indagine per determinare le cause della caduta del velivolo.