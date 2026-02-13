Il premier ungherese Péter Magyar ha proposto la leggenda degli scacchi Judit Polgár come prossima capo dello Stato dell'Ungheria, ritenendo che il Paese abbia bisogno di un presidente «di cui ogni ungherese possa andare fiero».

Judit Polgár è una scacchista di fama mondiale. (Immagine d'archivio).

Lo scrivono i media internazionali, tra cui l'agenzia Belga.

Magyar ha annunciato su Facebook che incontrerà la scacchista oggi, lunedì 20 luglio, per chiederle se sia disposta a ricoprire l'incarico fino all'adozione di una nuova Costituzione ungherese. La diretta interessata non ha ancora risposto alla proposta.

La mossa arriva dopo che il presidente Tamas Sulyok ha firmato venerdì un emendamento costituzionale che pone fine al suo mandato come capo dello Stato.

Judit Polgár, 49 anni, è universalmente considerata la più grande scacchista di tutti i tempi. Ha guidato la classifica mondiale femminile per 26 anni consecutivi ed è diventata, all'età di 15 anni, la più giovane Grande Maestro della storia, raggiungendo il titolo più prestigioso a cui un giocatore di scacchi possa aspirare. Si prevede che il Parlamento, dove il partito ungherese Tisza detiene una maggioranza dei due terzi, eleggerà un nuovo presidente prima della festa nazionale ungherese del 20 agosto.