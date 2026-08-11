I turisti avevano pagato in anticipo la loro tanto attesa vacanza a Cesenatico, nella Riviera Romagnola, ma una volta arrivati sul posto non hanno trovato alcun appartamento. Il Comune ha organizzato l'accoglienza di coloro che son rimasti senza un posto dove andare, mentre è in corsa un'indagine per risalire ai truffatori.

Hai fretta? blue News riassume per te Quella che doveva essere la vacanza tanto attesa, si è trasformata in un incubo per oltre 120 famiglie.

I turisti avevano prenotato online un residence a Cesenatico, in Emilia Romagna, ma quando sono arrivati a destinazione gli appartamenti già pagati non esistevano.

La scoperta ha creato una vera e propria emergenza sul territorio: famiglie arrivate in città con bagagli e bambini si sono trovate improvvisamente senza una sistemazione e, in alcuni casi, senza la possibilità di recuperare nell'immediato il denaro già versato.

Per affrontare la situazione, il Comune di Cesenatico ha predisposto un punto di assistenza presso il Palazzo del Turismo.

Ai turisti sono stati messi a disposizione acqua, locali climatizzati e personale incaricato di fornire informazioni e supporto.

Sul caso stanno lavorando diversi corpi di polizia: Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Postale. L'amministrazione comunale ha inoltre annunciato la presentazione di un esposto alla Procura. Riepilogo creato con

L'appartamento scelto per le vacanze sembrava perfetto: vicino al mare, fotografie curate, disponibilità per l'estate e soprattutto un prezzo molto più basso rispetto alle tariffe normalmente praticate a Cesenatico, sulla Riviera romagnola.

Una volta arrivati a destinazione, però, i turisti hanno scoperto che dietro quell'offerta non c'era alcun residence.

È così che, nel pieno della stagione estiva, decine di famiglie si sono ritrovate senza alloggio. Il caso, come riporta «Leggo», riguarda almeno 120 nuclei familiari, secondo un primo bilancio destinato a essere aggiornato con le eventuali nuove denunce.

La vicenda è ora al centro degli accertamenti delle forze dell'ordine.

L'offerta sembrava autentica

Il meccanismo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato studiato per superare i controlli e conquistare la fiducia dei clienti.

Sulle piattaforme di prenotazione comparivano strutture con denominazioni come «Residence Andrea» e «Residence Angelini». Gli annunci erano corredati da fotografie, recapiti telefonici, un indirizzo fisico e persino un sito internet dedicato.

Tutti elementi che, agli occhi di chi cercava una casa per le vacanze, potevano far pensare a una struttura perfettamente regolare.

L'indirizzo conduceva a via Pascoli, in una zona particolarmente appetibile perché vicina al mare. Ma quando sono arrivati a Cesenatico, i clienti hanno trovato una situazione completamente diversa da quella descritta negli annunci: nessun residence e nessuna reception.

Al loro posto, uffici e abitazioni private.

Le immagini di una casa realmente esistente

Uno degli elementi che avrebbe contribuito a rendere credibile la falsa offerta riguarda le fotografie. Non si trattava, infatti, di immagini palesemente artefatte: secondo quanto ricostruito, le foto mostravano un appartamento realmente esistente nella stessa zona.

L'immobile, però, sarebbe stato in vendita e non disponibile per le locazioni turistiche pubblicizzate online. In sostanza, l'immagine di una casa vera sarebbe stata utilizzata per promuovere un soggiorno inesistente.

Anche l'indirizzo riportato nell'annuncio corrispondeva a un edificio reale, ma non a una struttura ricettiva. Gli investigatori stanno inoltre verificando l'eventuale utilizzo di codici identificativi nazionali, i cosiddetti CIN, appartenenti ad altre attività turistiche.

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La promessa di una vacanza a prezzo ridotto

A fare da richiamo erano soprattutto i prezzi. Le offerte permettevano di prenotare soggiorni nel periodo di alta stagione a cifre particolarmente vantaggiose, un elemento che avrebbe spinto numerosi clienti a concludere rapidamente la prenotazione.

In molti casi, il denaro è stato versato prima della partenza: caparre o interi soggiorni pagati tramite bonifico. La trappola è emersa soltanto quando le famiglie hanno raggiunto Cesenatico.

A quel punto, per alcune vittime, anche il tentativo di contattare telefonicamente la struttura non avrebbe fornito risposte utili. In alcuni casi, i numeri indicati negli annunci sarebbero stati collegati al centralino di un hotel della zona, estraneo alla vicenda e inconsapevolmente coinvolto come riferimento telefonico.

Famiglie in cerca di un posto dove dormire

La scoperta ha creato una vera e propria emergenza sul territorio. Famiglie arrivate in città con bagagli e bambini si sono trovate improvvisamente senza una sistemazione e, in alcuni casi, senza la possibilità di recuperare nell'immediato il denaro già versato.

Per affrontare la situazione, il Comune di Cesenatico ha predisposto un punto di assistenza presso il Palazzo del Turismo. Ai turisti sono stati messi a disposizione acqua, locali climatizzati e personale incaricato di fornire informazioni e supporto.

Nel frattempo, è partita la ricerca di camere e appartamenti disponibili. Alberghi, agenzie immobiliari e campeggi della zona hanno collaborato per trovare soluzioni alternative.

Alcuni operatori hanno scelto anche di mettere gratuitamente a disposizione appartamenti e case mobili per aiutare le famiglie rimaste senza alloggio.

L'inchiesta prova a ricostruire il raggiro

Sul caso stanno lavorando diversi corpi di polizia: Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Postale. L'amministrazione comunale ha inoltre annunciato la presentazione di un esposto alla Procura.

Uno degli interrogativi principali riguarda il modo in cui gli annunci siano riusciti a raggiungere così tanti potenziali clienti e a rimanere online sulle piattaforme di prenotazione.

Gli accertamenti dovranno ora ricostruire l'intera filiera della presunta truffa: dalla pubblicazione degli annunci all'utilizzo delle fotografie e degli indirizzi, fino ai numeri di telefono, ai codici identificativi e ai pagamenti effettuati dalle vittime.

Intanto, il caso continua ad allargarsi. Le circa 120 famiglie già individuate potrebbero infatti non essere le uniche persone ad aver prenotato uno degli appartamenti fantasma. Nuove segnalazioni e denunce potrebbero far crescere ulteriormente il bilancio della vicenda.