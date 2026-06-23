Ha affermato che Islamabad ha dimostrato un «ruolo responsabile e lungimirante» in un momento critico per il Medio Oriente e ha espresso la disponibilità di Teheran a collaborare con gli Stati della regione per costruire un nuovo quadro di sicurezza.

Parlando al fianco del Primo Ministro Shehbaz Sharif durante una conferenza stampa congiunta a Islamabad, Pezeshkian ha affermato che il Pakistan ha svolto un ruolo importante nel sostenere le discussioni, i negoziati e gli sforzi volti a ridurre le tensioni nella regione.

«In un momento storico critico, in cui la regione si trova ad affrontare una moltitudine di sfide, il ruolo responsabile e lungimirante svolto dal Pakistan nel sostenere le discussioni e i negoziati, nella de-escalation e nel rafforzare la stabilità regionale è una manifestazione dell'atteggiamento fraterno e lungimirante di questo Paese nei confronti degli sviluppi nella regione», ha dichiarato. Il presidente iraniano ha affermato che l'accettazione da parte di Teheran dell'iniziativa diplomatica del Pakistan riflette la «fiducia antica e secolare» che l'Iran ripone nel Pakistan, aggiungendo che il governo e il popolo iraniano apprezzano il sostegno e la solidarietà dimostrati da Islamabad.

Pezeshkian, giunto in Pakistan a capo di un'alta delegazione su invito di Sharif, ha dichiarato di aver avuto ampi colloqui con il Primo Ministro Shehbaz Sharif, il Presidente Asif Ali Zardari e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Maresciallo Asim Munir, sugli sviluppi regionali e sulla cooperazione bilaterale. «Le discussioni e gli accordi tra i due Paesi dimostrano la loro determinazione a sfruttare il clima positivo... per inaugurare una nuova era nelle relazioni bilaterali e creare nuove vie e opportunità di cooperazione basate su interessi comuni», ha affermato.

Sottolineando la visione dell'Iran per la sicurezza regionale, Pezeshkian ha affermato che la pace, la stabilità e lo sviluppo in Asia occidentale e nel Golfo Persico possono essere raggiunti solo attraverso il dialogo e la cooperazione tra i Paesi della regione. «Sulla base di questo fatto, tendiamo la mano dell'amicizia per stabilire una comprensione comune e costruire una nuova struttura di sicurezza nella regione a beneficio dei paesi della regione», ha affermato. Il leader iraniano ha inoltre riconosciuto il contributo dei leader regionali, tra cui quelli di Qatar, Arabia Saudita, Egitto e Turchia, agli sforzi diplomatici che hanno contribuito a promuovere la pace.