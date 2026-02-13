Il buio squarciato dai lampi di luce intensa che diventa il rosso del sangue e delle fiamme, le colonne di fumo nero che si alzano a oscurare il cielo. Colori che richiamano un girone dantesco che purtroppo non è finzione letteraria, ma la triste realtà di una notte di morte e distruzione a Kiev, dove l'inferno è pane quotidiano.

Uomini, donne e bambini che corrono nel cuore della notte per mettersi in salvo nei rifugi e nelle stazioni della metro da quello che sarà poi descritto dal sindaco come il peggiore attacco russo sulla capitale dall'inizio della guerra: almeno 21 i morti e 85 i feriti, tra cui due bambini, e si teme per chi ancora è sotto le macerie.

Volodymyr Zelensky – rientrato di fretta da Dublino perché avvertito dell'attacco imminente – chiede armi e giura vendetta: «Reagiremo certamente».

La pioggia di 496 droni e 74 missili è durata ore e ha raso al suolo palazzi residenziali, ridotto in cenere auto e annerito piazze e strade, danneggiato una struttura medica e distrutto un magazzino della Croce Rossa con 2 milioni di euro di aiuti umanitari andati in fumo, e perfino bruciato 800'000 libri.

Un attacco di una portata tale da sorprendere i residenti della capitale: 52'000 persone, tra cui 4'500 bambini, si sono rifugiate nella metropolitana per proteggersi dal bombardamento, un numero record, mentre rimbalzano sui media e i social le immagini delle tende montate nelle stazioni metro, gente sdraiata su materassini gonfiabili e sedie da campeggio, e madri che cercano di dormire stringendo i bambini al petto.

I cittadini sono assuefatti dalla guerra

Ma se in tanti sono scesi nei rifugi, molti altri hanno deciso di ignorare l'allarme aereo, assuefatti ormai alla guerra e stanchi di vedere il loro sonno costantemente interrotto. Una scelta che in Ucraina potrebbe rivelarsi fatale.

«Molte persone non hanno prestato attenzione proprio come me, perché qui non c'era niente da colpire. Ma il missile ha centrato direttamente una casa», ha raccontato Karolina Shevchuk all'Afp.

Quando il raid ha colpito il suo grattacielo nel quartiere sud-orientale di Darnytskyi, lei è stata fortunata, se l'è cavata con soltanto qualche detrito addosso. I suoi vicini, invece, sono finiti sepolti sotto le macerie.

Una devastazione senza precedenti

Al mattino, la luce del sole ha portato con sé la consapevolezza di una devastazione senza precedenti in città, dove a centinaia sono usciti dai rifugi scoprendo di non riuscire a rintracciare molti dei propri cari.

«È stato il più massiccio attacco nemico alla capitale», ha decretato il sindaco Vitaly Klitschko annunciando un lutto cittadino per il 3 luglio.

Da parte sua, Mosca ha rivendicato in un freddo comunicato di aver colpito «siti militari-industriali ucraini e infrastrutture energetiche» come «rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo».

Kiev paga il prezzo di una campagna di bombardamenti ucraini che da settimane colpiscono decine di obiettivi in tutta la Russia, prendendo di mira obiettivi militari e soprattutto impianti energetici e petroliferi che per ammissione dello stesso Vladimir Putin, sta provocando una carenza di carburante nel Paese.

L'UE pensa alle sanzioni, mentre Kiev vuole i Patriot

Mentre scorre il sangue, la diplomazia non sembra trovare spazio. «Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino», ha assicurato un funzionario americano all'Afp.

Ma la mediazione statunitense è al palo. E «le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo», ha commentato l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas annunciando la proposta di nuove sanzioni contro Mosca.

«La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi», è la replica del Cremlino.

Mentre camminando tra le macerie dei palazzi di Kiev, Zelensky è tornato a chiedere armi e sanzioni agli alleati: «Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot», ha dichiarato il presidente ucraino, prima di lasciarsi andare a un commento amaro: «Se i nostri partner avessero consegnato quanto promesso nei tempi previsti, credo che avremmo potuto salvare più case e più vite».