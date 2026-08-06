La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone, ha riferito oggi l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud.

«Un presunto missile balistico è stato lanciato dalla Corea del Nord. Vi informeremo non appena avremo ulteriori informazioni», ha scritto il ministero della Difesa giapponese su X.

Due giorni fa Tokyo ha annunciato il riarmo del Paese.