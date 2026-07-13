Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok poco dopo mezzanotte (ora locale).

Ci sono anche dispersi L'esplosione e poi il fumo: quasi 30 morti in un noto pub di Bangkok

Un funzionario di Bangkok citato da «Sky News» ha riferito che almeno 63 persone sono rimaste ferite nell'incendio.

Dal canto suo, il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato ai giornalisti sul posto che diverse persone sono state trasportate in ospedale, sottolineando che le cause dell'incendio sono oggetto di indagine.

Secondo il premier Anutin, un musicista che si stava esibendo nel pub ha raccontato di aver visto del fumo uscire da un interruttore automatico vicino al palco prima che la corrente saltasse.

Poi si è sentita un'esplosione e un denso fumo ha rapidamente invaso il locale. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni, sul retro del pub, ha aggiunto Anutin. Ci sono voluti circa trenta minuti ai vigili del fuoco per domare l'incendio.

Ancora diversi dispersi

I filmati condivisi online dai soccorritori mostrano un incendio di vaste proporzioni con il fumo che fuoriesce dalla porta d'ingresso del pub Na Ladprao, uno dei locali più popolari nella zona nord della capitale thailandese.

Si vedono persone che cercano di fuggire mentre un denso fumo nero si leva nel cielo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano thailandese Thairath, diverse persone risultano ancora disperse dopo il disastro, con amici e familiari che provano a mettersi in contatto con i numeri di emergenza per ricevere informazioni sui propri cari.

Thailandia non nuova a tragedie legate a roghi

La Thailandia non è nuova a tragedie legate agli incendi: nel 2022, 14 persone persero la vita in un rogo scoppiato in un locale di musica nella parte orientale del Paese.

E più di dieci anni prima, 66 persone sono morte e oltre 200 sono rimaste ferite in un incendio avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno del 1 gennaio 2009 al nightclub Santika nella capitale thailandese. In quel caso, il rogo fu apparentemente causato da uno spettacolo pirotecnico al chiuso.