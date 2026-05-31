Sette agenti feriti Quasi 300 persone fermate a Parigi per gli scontri durante la festa Champions

Scontri in Francia tra tifosi e polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League: 416 le persone fermate nel Paese

Il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez ha indicato che sono 416 le fermate nel Paese dopo gli scontri tra tifosi e polizia scoppiati durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, di cui 283 nella regione di Parigi.