L'attentato dinamitardo contro l'imprenditore ucraino Vadym Yermolaiev a Monaco si sta trasformando sempre più in un caso criminale di portata internazionale. La presunta autrice dell'attentato è ormai deceduta, due uomini sono indagati per omicidio e molte questioni fondamentali rimangono ancora irrisolte.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'attentato dinamitardo contro Vadym Yermolaiev, la presunta autrice dell'attentato è stata ritrovata morta in Ucraina.

Due uomini sono indagati per omicidio in relazione alla sua morte; uno dei due ha nel frattempo ritrattato la propria confessione.

Le indagini proseguono a Monaco e in Ucraina: molti aspetti della vicenda rimangono ancora da chiarire. Riepilogo creato con

Dopo il presunto attentato dinamitardo contro l’oligarca ucraino Vadym Yermolaiev a Monaco, il caso prende una nuova piega. La principale sospettata è morta, due uomini sono indagati per omicidio - e nel frattempo una confessione è stata ritrattata.

blue News prova a rispondere alle questioni più importanti sulla situazione attuale.

Cosa è successo durante l'attentato a Monaco?

Tre persone sono rimaste gravemente ferite nell'attentato. sda

Alla fine di giugno, l'esplosione di un pacco bomba ha scosso un edificio residenziale a Monaco. L'obiettivo del presunto attentato sarebbe stato il miliardario ucraino Vadym Yermolaiev.

L'imprenditore è rimasto gravemente ferito, così come la sua amante. Anche il figlio di 13 anni di quest'ultima è rimasto ferito nell'esplosione.

Il caso ha suscitato grande scalpore a livello internazionale e ha dato il via a indagini su vasta scala in diversi Paesi. Da allora le autorità stanno lavorando per fare luce sull'attentato e sui possibili mandanti.

Secondo le ultime informazioni, Ermolaev è ancora in pericolo di morte. La sua amante ha riportato ferite gravissime e ha perso entrambe le gambe nell'esplosione. Anche le sue condizioni restano critiche.

Chi è la presunta autrice dell'attentato e perché nel frattempo è morta anche lei?

Al centro delle indagini c’era la 39enne ucraina Anastasiia Berezovska, ricercata a livello internazionale dall’Interpol. Secondo gli investigatori, sarebbe stata lei a collocare l’ordigno sul luogo del delitto.

Parlava tedesco, era residente nell’Assia e viaggiava a bordo di un’auto a noleggio con targa tedesca. Le riprese video e altre prove sarebbero a suo carico.

Nel frattempo la donna è stata ritrovata morta in una zona boschiva nei pressi di Kiev. Il caso ha così preso una piega inaspettata. Anziché fornire risposte, la sua morte solleva nuove domande. In particolare se sia direttamente collegata all’attentato di Monaco.

Quindi le indagini non si concentrano più solo sull'attentato dinamitardo, ma anche sulle circostanze della sua morte.

Chi avrebbe ucciso Anastasiia?

La Procura ucraina accusa un ufficiale dei servizi segreti militari e un ex agente di sicurezza di aver ucciso Anastasiia. Entrambi gli uomini si trovano ora in custodia cautelare.

Come riferito dagli investigatori, i due avrebbero prelevato la donna a bordo di una BMW e l’avrebbero condotta in una zona boschiva, dove sarebbe stata distratta, prima che le venissero sparati dei colpi alla nuca. Successivamente il cadavere sarebbe stato seppellito e l’arma del delitto eliminata.

A rendere il caso ancora più scottante è una confessione contraddittoria: uno degli imputati aveva inizialmente ammesso il reato e aveva persino condotto gli investigatori al luogo di occultamento del cadavere.

In tribunale però ha ritrattato la propria dichiarazione. Adesso sostiene che sia stato il suo coimputato a sparare e che lui fosse solo sotto pressione. Il secondo imputato respinge tutte le accuse.

L'omicidio e l'attentato dinamitardo sono collegati?

Gli investigatori stanno attualmente esaminando ulteriori collegamenti. Philippe Magoni/AP/dpa

È proprio questa la questione su cui si stanno concentrando gli investigatori in questo momento. Finora non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Ma le autorità stanno indagando sui possibili collegamenti tra i sospettati dell'omicidio e l'attentato di Monaco.

L'attenzione è rivolta, tra l'altro, ai contatti telefonici e ai trasferimenti di denaro e criptovalute tra le parti coinvolte. Gli investigatori stanno seguendo alcune piste relative a un possibile movente, ma al momento non rilasciano dichiarazioni pubbliche al riguardo.

Finora è chiaro solo che le indagini sui due casi sono strettamente collegate tra loro. Resta ancora da chiarire se l’omicidio della presunta attentatrice sia servito a coprire le tracce o se abbia altre motivazioni.

Chi è Vadym Yermolaiev? E cosa succederà ora?

Secondo «Forbes» Yermolaiev è uno degli imprenditori più ricchi dell’Ucraina. Ha ormai ottenuto la cittadinanza cipriota e vive a Monaco dall’inizio della guerra di aggressione russa.

Dalla fine del 2023 figura nell'elenco delle sanzioni ucraine. È accusato di aver continuato a svolgere attività commerciali in Crimea nonostante l'occupazione russa. Accuse che l'uomo respinge.

Le indagini a Monaco e in Ucraina proseguono. I due sospettati di omicidio rimangono per il momento in custodia cautelare.

Nel contempo, le autorità stanno cercando di scoprire chi abbia commissionato l’attentato dinamitardo, se siano coinvolte altre persone e quale ruolo abbia la morte del principale sospettato nell’intero caso.

Molte questioni fondamentali rimangono quindi ancora irrisolte.