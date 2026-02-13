Ancora morti e feriti stanotte in Ucraina a causa di attacchi russi con droni e missili balistici.
Keystone
Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise stanotte e altre tre ferite a seguito di un attacco di un drone russo.
Come riportato da Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev Timur Tkachenko lo ha comunicato su Telegram.
I media segnalano anche due ondate di attacchi russi con missili balistici sulla capitale: in città sono state sentite esplosioni. Quattro persone sono rimaste ferite.