Almeno nove persone sono morte negli attacchi russi condotti nella notte contro Zaporizhzhia e Kiev. Lo hanno annunciato le autorità questa mattina.

Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno nove morti durante la notte, di cui sei a Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese. (Foto archivio)

Il bilancio più grave si registra a Zaporizhzhia, dove sei persone sono state uccise e 19 ferite. Il governatore regionale Ivan Fedorov ha riferito che le forze russe hanno colpito la città con missili balistici e bombe aeree guidate, danneggiando abitazioni e altri edifici e provocando incendi e interruzioni dell'energia elettrica.

Poco dopo mezzanotte (le 23:00 ora svizzera di ieri) sono state udite numerose esplosioni sia a Zaporizhzhia sia nella capitale, come osservato dai giornalisti dell'agenzia AFP. L'Aeronautica ucraina aveva segnalato contemporaneamente missili balistici diretti verso Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv e Chernihiv.

A Kiev una persona è rimasta ferita. Il sindaco Vitali Klitschko aveva invitato i residenti a raggiungere i rifugi mentre erano in corso gli attacchi. Nel distretto di Shevchenkivskyi è stato danneggiato un magazzino e sono intervenute squadre mediche.

Secondo il Kyiv Independent, gli attacchi si inseriscono nell'intensificazione della campagna missilistica russa durante l'estate, mentre l'Ucraina continua a denunciare una grave carenza di sistemi di difesa aerea.

Incendio in raffineria russa

Parallelamente, un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio ad oltre 6mila chilometri dall'Ucraina, nell'Estremo Oriente russo, nella remota città di Komsomolsk-on-Amur e un centro logistico nella regione di Voronež, appartenente al grande rivenditore online russo Wildberries, è stato preso di mira e colpito nella notte, secondo notizie riportate dal canale Telegram Exilenova Plus e citate dal Kyiv Independent. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio.