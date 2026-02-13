Le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di quattro alpinisti dopo che una valanga mortale ha colpito il Broad Peak, una delle montagne più alte del mondo, mentre altri sei risultano ancora dispersi, hanno riferito le autorità.

Il monumentale K2 fa parte della stessa catena del Broad Peak e dista solo 8 km dal luogo dell'incidente.

Il generale Irfan Arshad Khan, presidente dell'Alpine Club del Pakistan, ha dichiarato che le squadre di ricerca e soccorso hanno recuperato quattro corpi dal luogo della valanga sulla vetta di 8047 metri (26.401 piedi) nella catena del Karakoram.

Le autorità non hanno ancora identificato gli alpinisti recuperati.

Le operazioni di soccorso sono proseguite oggi con il supporto di elicotteri dell'esercito pakistano e squadre specializzate di soccorso alpino, nonostante le condizioni meteorologiche avverse e le pericolose condizioni di alta quota.

Tra i dispersi figurano il famoso alpinista nepalese Nirmal Purja, noto come Nims Dai, l'alpinista pakistano Sohail Sakhi di Hunza e alcuni membri della spedizione internazionale.