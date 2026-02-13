L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha avvertito che sono stati segnalati casi confermati di Ebola in almeno 16 campi per sfollati nell'Ituri, la provincia nordorientale epicentro dell'epidemia.

«Questi siti ospitano oltre 270mila sfollati e il sovraffollamento e l'accesso limitato ai servizi di base stanno aumentando il rischio di trasmissione della malattia», ha dichiarato l'Ocha in un comunicato.

Le Nazioni Unite e i suoi partner hanno allestito postazioni per il lavaggio delle mani e stanno conducendo campagne di sensibilizzazione nelle comunità sulle misure di prevenzione dell'Ebola, ha aggiunto l'Ocha.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), nella Repubblica Democratica del Congo si contano 2.344 casi confermati di Ebola, di cui 930 decessi. Circa 466 pazienti sono guariti, mentre 192 casi sono considerati sospetti.

L'epidemia è ora la terza più grande mai registrata. La diciassettesima epidemia di Ebola nella Rdc è stata dichiarata il 15 maggio, in seguito a diversi decessi nell'Ituri, una provincia ricca di minerali e segnata dalla presenza di gruppi armati.