Il Senegal ha incriminato 71 uomini per «atti contro natura» intensificando la repressione dell'omosessualità. Gli uomini sono stati portati davanti a un tribunale, mentre le accuse contro altri 28 imputati sono state ritirate, secondo un comunicato della procura.

A marzo, il Senegal ha approvato una nuova legge che raddoppia le pene per le relazioni omosessuali, ora punibili con una pena detentiva da cinque a dieci anni. Negli ultimi mesi, oltre 100 persone, tra cui alcune celebrità locali, sono state arrestate con l'accusa di atti omosessuali e, in alcuni casi, di trasmissione intenzionale dell'Hiv.

Le accuse sono state formulate a seguito di un'indagine preliminare, si legge nel comunicato, che aggiunge che le accuse di «messa in pericolo della vita altrui» e «trasmissione intenzionale dell'Hiv/Aids» sono state archiviate. Negli ultimi mesi, diversi paesi dell'Africa occidentale hanno emanato leggi che criminalizzano l'omosessualità.