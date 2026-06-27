I Vespisti, e i loro mezzi, sono arrivati nella capitale da 67 Paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che da due giorni – e fino a domani – sta richiamando migliaia di visitatori al Vespa Village allo Stadio dei Marmi al Foro Italico.

La parata di questa mattina è stata il momento più spettacolare dell'evento «Vespa Roma 2026 – 80 years of an icon». Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via al corteo, aperto dai presidenti dei Vespa Club delle sessantasette nazioni rappresentate.

Dalle Terme di Caracalla il serpentone si è diretto al Colosseo per poi puntare verso Piazza Venezia e girare intorno all'Altare della Patria e correre verso i Fori Imperiali.

In migliaia hanno salutato, applaudito e filmato lungo tutto il percorso, Vespa di ogni modello e di ogni epoca. Sono stati protagonisti della sfilata tutti gli oltre 160 modelli nei quali Vespa è stata declinata in otto decenni: alcune Vespa modello 98 del 1946, rarissimi esemplari della prima serie.

Con loro molte Vespa d'epoca, dalle «faro basso» degli anni 50 fino alle classicissime VBB degli anni 60. Le ET3, le GTR le molte Rally sono state tra le più applaudite e con loro la intramontabile Vespa PX.

Un trionfo di modelli e versioni, fino alla moderne Primavera e GTS, sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri.