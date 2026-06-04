Il premier designato Eugen Tomac, 44 anni, proporrà un governo tecnico.
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Il presidente rumeno Nicușor Dan ha nominato primo ministro Eugen Tomac – leader del Partito del movimento popolare (PMP) ed eurodeputato - un mese dopo la destituzione del liberale Ilie Bolojan, sfiduciato dai suoi ex alleati socialdemocratici e di estrema destra.
«Dato che i partiti non riescono a raggiungere un accordo, l'unica soluzione possibile è nominare un primo ministro indipendente dai partiti rappresentati in parlamento – spiega Dan – capace di guidare la Romania nella direzione desiderata dal popolo rumeno».
Il presidente rumeno ha poi aggiunto che «ciò significa una posizione filo-occidentale» e «il mantenimento della stabilità finanziaria».
Tomac proporrà un «governo tecnico, non politico», ha aggiunto Dan.