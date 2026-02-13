Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Manila, durante gli incontri dell'Asean, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu.

«Gli Stati Uniti sono sempre impegnati nella diplomazia. Siamo aperti e disponibili a impegnarci in accordi negoziati», ha detto Rubio, aggiungendo però che «il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui». «Se sono seri, noi siamo seri. Se non lo sono, faremo ciò che è necessario per proteggere i nostri interessi e quelli dei nostri alleati», ha aggiunto.

A margine della riunione, Rubio ha ribadito anche l'impegno di Washington con l'Asean, definendolo «al 100%» e indicandolo come il principale strumento di coinvolgimento Usa nel Sud-est asiatico. Il segretario di Stato ha citato 2,5 miliardi di dollari di investimenti strategici nella regione e quasi 130 milioni di dollari di assistenza per attività di sminamento.

«Il futuro e la storia del XXI secolo saranno scritti in questa regione», ha detto Rubio, sottolineando l'importanza della cooperazione su economia digitale, energia e catene di approvvigionamento.